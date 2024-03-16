https://ria.ru/20240316/vybory-1933533618.html
Явка на выборах в Пензенской области превысила 56 процентов
Явка на выборах в Пензенской области превысила 56 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Пензенской области превысила 56 процентов
Явка на выборах президента РФ в Пензенской области по данным на 15.00 мск субботы составила 56,10%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T17:54
2024-03-16T17:54
2024-03-16T17:54
выборы президента россии — 2024
политика
россия
пензенская область
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933500192_0:0:2999:1687_1920x0_80_0_0_dbc3a0537b6ab2b721791716bf3e0c76.jpg
САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Пензенской области по данным на 15.00 мск субботы составила 56,10%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. "По состоянию на 15.00 мск 16 марта 2024 года на выборах президента России проголосовал 558 931 избиратель - 56,10%", - говорится в сообщении избиркома. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html
россия
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933500192_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_c4194d134065dfb28183280f1f2c5a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, пензенская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Пензенская область, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в Пензенской области превысила 56 процентов
Явка на выборах в Пензенской области на 15:00 составила 56,1 процента