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Явка на выборах в Пензенской области превысила 56 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:54 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933533618.html
Явка на выборах в Пензенской области превысила 56 процентов
Явка на выборах в Пензенской области превысила 56 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Пензенской области превысила 56 процентов
Явка на выборах президента РФ в Пензенской области по данным на 15.00 мск субботы составила 56,10%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T17:54
2024-03-16T17:54
выборы президента россии — 2024
политика
россия
пензенская область
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Пензенской области по данным на 15.00 мск субботы составила 56,10%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. "По состоянию на 15.00 мск 16 марта 2024 года на выборах президента России проголосовал 558 931 избиратель - 56,10%", - говорится в сообщении избиркома. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html
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политика, россия, пензенская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Пензенская область, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в Пензенской области превысила 56 процентов

Явка на выборах в Пензенской области на 15:00 составила 56,1 процента

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России
Мужчина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на выборах президента России
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Пензенской области по данным на 15.00 мск субботы составила 56,10%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале.
"По состоянию на 15.00 мск 16 марта 2024 года на выборах президента России проголосовал 558 931 избиратель - 56,10%", - говорится в сообщении избиркома.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияПензенская областьЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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