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Явка на выборах в Пензенской области превысила 56 процентов

Явка на выборах в Пензенской области превысила 56 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Пензенской области превысила 56 процентов

Явка на выборах президента РФ в Пензенской области по данным на 15.00 мск субботы составила 56,10%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:54

2024-03-16T17:54

2024-03-16T17:54

выборы президента россии — 2024

политика

россия

пензенская область

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Пензенской области по данным на 15.00 мск субботы составила 56,10%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. "По состоянию на 15.00 мск 16 марта 2024 года на выборах президента России проголосовал 558 931 избиратель - 56,10%", - говорится в сообщении избиркома. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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россия

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, пензенская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф