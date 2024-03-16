https://ria.ru/20240316/vybory-1933506023.html

Наблюдатель из Колумбии рассказала о настроении россиян на выборах

Наблюдатель из Колумбии рассказала о настроении россиян на выборах - РИА Новости, 16.03.2024

Наблюдатель из Колумбии рассказала о настроении россиян на выборах

Россияне голосуют на выборах президента спокойно, сообщила РИА Новости колумбийский наблюдатель Альба Лусия Веласкес Эрнандес. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:56

2024-03-16T15:56

2024-03-16T15:56

выборы президента россии — 2024

в мире

колумбия

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар - РИА Новости. Россияне голосуют на выборах президента спокойно, сообщила РИА Новости колумбийский наблюдатель Альба Лусия Веласкес Эрнандес. "Мое внимание привлекло спокойствие, с которым голосуют, с которым принимают решение люди на выборах президента", - сказала Веласкес, являющаяся членом национального избирательного совета Колумбии. Она отметила, что в Колумбии избиратели, приходя на участок, всячески стараются не показывать, за какого кандидата они голосуют, даже находясь в будке для голосования. В России люди "с абсолютным спокойствием подходят к машинам для голосования и выбирают имя кандидата", отметила наблюдатель. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Жителям 29 регионов доступно дистанционное электронное голосование. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933503537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, колумбия, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф