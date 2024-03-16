Полпред УрФО проголосовал на выборах
Полпред УрФО Владимир Якушев проголосовал на выборах президента России
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПолпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев
Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
Якушев голосовал в Тюмени на участке, расположенном в институте биотехнологии и ветеринарной медицины государственного аграрного университета Северного Зауралья.
"Выбираем будущее, как минимум, на шестилетку, выбираем президента Российской Федерации - человека, от которого многое зависит в нашей стране. И конечно, это принципиально важно. Время непростое, испытаний много. Событие важное. Тут главное - не ошибиться", - сказал журналистам после голосования Якушев.
Также полпред обратился к жителям Тюменской области и в целом Уральского федерального округа с призывом принять участие в выборах. "Три дня голосуем… Надо найти время и прийти на избирательные участки, осуществить свое право на выбор главного человека в нашей стране", - подчеркнул он.
В Тюменской области зарегистрировано 1 177 495 избирателей, в 8.00 (6.00 мск) открылись 1070 участков для голосования, 460 из них оборудованы 920 камерами видеонаблюдения, в остальных ведется видеофиксация. Явка избирателей в первый день выборов президента РФ в регионе достигла 43,46%. На выборах президента России в 2018 году явка в регионе составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.