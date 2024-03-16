https://ria.ru/20240316/vybory-1933445309.html

Полпред УрФО проголосовал на выборах

Полпред УрФО проголосовал на выборах - РИА Новости, 16.03.2024

Полпред УрФО проголосовал на выборах

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:50

2024-03-16T10:50

2024-03-16T10:50

политика

россия

тюменская область

тюмень

леонид слуцкий (политик)

владимир якушев

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911961162_0:124:3132:1885_1920x0_80_0_0_3519b965d4a7212108627dadc05e3ed7.jpg

ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. Якушев голосовал в Тюмени на участке, расположенном в институте биотехнологии и ветеринарной медицины государственного аграрного университета Северного Зауралья. "Выбираем будущее, как минимум, на шестилетку, выбираем президента Российской Федерации - человека, от которого многое зависит в нашей стране. И конечно, это принципиально важно. Время непростое, испытаний много. Событие важное. Тут главное - не ошибиться", - сказал журналистам после голосования Якушев. Также полпред обратился к жителям Тюменской области и в целом Уральского федерального округа с призывом принять участие в выборах. "Три дня голосуем… Надо найти время и прийти на избирательные участки, осуществить свое право на выбор главного человека в нашей стране", - подчеркнул он. В Тюменской области зарегистрировано 1 177 495 избирателей, в 8.00 (6.00 мск) открылись 1070 участков для голосования, 460 из них оборудованы 920 камерами видеонаблюдения, в остальных ведется видеофиксация. Явка избирателей в первый день выборов президента РФ в регионе достигла 43,46%. На выборах президента России в 2018 году явка в регионе составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/bezrukov-1933426046.html

https://ria.ru/20240316/pamfilova-1933422361.html

россия

тюменская область

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, тюменская область, тюмень, леонид слуцкий (политик), владимир якушев, николай харитонов