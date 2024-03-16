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Полпред УрФО проголосовал на выборах - РИА Новости, 16.03.2024
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10:50 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933445309.html
Полпред УрФО проголосовал на выборах
Полпред УрФО проголосовал на выборах - РИА Новости, 16.03.2024
Полпред УрФО проголосовал на выборах
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:50
2024-03-16T10:50
политика
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тюменская область
тюмень
леонид слуцкий (политик)
владимир якушев
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ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. Якушев голосовал в Тюмени на участке, расположенном в институте биотехнологии и ветеринарной медицины государственного аграрного университета Северного Зауралья. "Выбираем будущее, как минимум, на шестилетку, выбираем президента Российской Федерации - человека, от которого многое зависит в нашей стране. И конечно, это принципиально важно. Время непростое, испытаний много. Событие важное. Тут главное - не ошибиться", - сказал журналистам после голосования Якушев. Также полпред обратился к жителям Тюменской области и в целом Уральского федерального округа с призывом принять участие в выборах. "Три дня голосуем… Надо найти время и прийти на избирательные участки, осуществить свое право на выбор главного человека в нашей стране", - подчеркнул он. В Тюменской области зарегистрировано 1 177 495 избирателей, в 8.00 (6.00 мск) открылись 1070 участков для голосования, 460 из них оборудованы 920 камерами видеонаблюдения, в остальных ведется видеофиксация. Явка избирателей в первый день выборов президента РФ в регионе достигла 43,46%. На выборах президента России в 2018 году явка в регионе составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/bezrukov-1933426046.html
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политика, россия, тюменская область, тюмень, леонид слуцкий (политик), владимир якушев, николай харитонов
Политика, Россия, Тюменская область, Тюмень, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Якушев, Николай Харитонов
Полпред УрФО проголосовал на выборах

Полпред УрФО Владимир Якушев проголосовал на выборах президента России

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПолпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев
Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
Якушев голосовал в Тюмени на участке, расположенном в институте биотехнологии и ветеринарной медицины государственного аграрного университета Северного Зауралья.
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"Выбираем будущее, как минимум, на шестилетку, выбираем президента Российской Федерации - человека, от которого многое зависит в нашей стране. И конечно, это принципиально важно. Время непростое, испытаний много. Событие важное. Тут главное - не ошибиться", - сказал журналистам после голосования Якушев.
Также полпред обратился к жителям Тюменской области и в целом Уральского федерального округа с призывом принять участие в выборах. "Три дня голосуем… Надо найти время и прийти на избирательные участки, осуществить свое право на выбор главного человека в нашей стране", - подчеркнул он.
В Тюменской области зарегистрировано 1 177 495 избирателей, в 8.00 (6.00 мск) открылись 1070 участков для голосования, 460 из них оборудованы 920 камерами видеонаблюдения, в остальных ведется видеофиксация. Явка избирателей в первый день выборов президента РФ в регионе достигла 43,46%. На выборах президента России в 2018 году явка в регионе составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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ПолитикаРоссияТюменская областьТюменьЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЯкушевНиколай Харитонов
 
 
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