https://ria.ru/20240316/sudokhodstvo-1933399089.html

Гутерреш направил письмо Путину по теме судоходства в Черном море

Гутерреш направил письмо Путину по теме судоходства в Черном море - РИА Новости, 16.03.2024

Гутерреш направил письмо Путину по теме судоходства в Черном море

Генсек ООН Антониу Гутерреш направил в феврале письма президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T00:45

2024-03-16T00:45

2024-03-16T04:07

турция

черное море

украина

россия

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владимир путин

владимир зеленский

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ООН, 16 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш направил в феврале письма президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море, заявил РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. "Мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности", – сказал Дюжаррик. "В этой связи ранее в феврале генеральный секретарь направил письма президентам Российской Федерации, Турции и Украины. Генеральный секретарь ООН заявил, что свобода гражданского судоходства остается главной целью текущих усилий ООН. Продовольственные и торговые маршруты должны быть безопасными, непрерывными и предсказуемыми", — подчеркнул он. По словам Дюжаррика, экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции, проходящий через Черное море, остается крайне важным для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности."Несмотря на то, что в последние месяцы наблюдалось значительное улучшение в смысле объема экспорта продовольствия, проходящего транзитом по Черному морю, суда, отправляющиеся с Украины и из Российской Федерации, продолжают сталкиваться с рисками из-за ударов по портам и наличия морских мин", — отметил Дюжаррик. Он также указал, что из-за вышеупомянутых факторов растут транзакционные издержки. "Опираясь на уроки, извлеченные из черноморской зерновой инициативы, ООН продолжает активное взаимодействие с Россией, Турцией, Украиной и другими соответствующими сторонами с целью дальнейшего снижения рисков для коммерческого судоходства в Черном море", — добавил он.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

https://ria.ru/20240314/provokatsii-1933051776.html

https://ria.ru/20240304/sudokhodstvo-1930971475.html

https://ria.ru/20240208/sdelka-1926143705.html

турция

черное море

украина

россия

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