https://ria.ru/20240316/sudokhodstvo-1933399089.html
Гутерреш направил письмо Путину по теме судоходства в Черном море
Гутерреш направил письмо Путину по теме судоходства в Черном море - РИА Новости, 16.03.2024
Гутерреш направил письмо Путину по теме судоходства в Черном море
Генсек ООН Антониу Гутерреш направил в феврале письма президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T00:45
2024-03-16T00:45
2024-03-16T04:07
турция
черное море
украина
россия
оон
стефан дюжаррик
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850851_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ccf1560c97f190f05afebd0716e76e45.jpg
ООН, 16 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш направил в феврале письма президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море, заявил РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. "Мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности", – сказал Дюжаррик. "В этой связи ранее в феврале генеральный секретарь направил письма президентам Российской Федерации, Турции и Украины. Генеральный секретарь ООН заявил, что свобода гражданского судоходства остается главной целью текущих усилий ООН. Продовольственные и торговые маршруты должны быть безопасными, непрерывными и предсказуемыми", — подчеркнул он. По словам Дюжаррика, экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции, проходящий через Черное море, остается крайне важным для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности."Несмотря на то, что в последние месяцы наблюдалось значительное улучшение в смысле объема экспорта продовольствия, проходящего транзитом по Черному морю, суда, отправляющиеся с Украины и из Российской Федерации, продолжают сталкиваться с рисками из-за ударов по портам и наличия морских мин", — отметил Дюжаррик. Он также указал, что из-за вышеупомянутых факторов растут транзакционные издержки. "Опираясь на уроки, извлеченные из черноморской зерновой инициативы, ООН продолжает активное взаимодействие с Россией, Турцией, Украиной и другими соответствующими сторонами с целью дальнейшего снижения рисков для коммерческого судоходства в Черном море", — добавил он.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
https://ria.ru/20240314/provokatsii-1933051776.html
https://ria.ru/20240304/sudokhodstvo-1930971475.html
https://ria.ru/20240208/sdelka-1926143705.html
турция
черное море
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850851_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_e981aac910d2f3eeab26fd502dcde2e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, черное море, украина, россия, оон, стефан дюжаррик, владимир путин, владимир зеленский, в мире, реджеп тайип эрдоган, антониу гутерреш
Турция, Черное море, Украина, Россия, ООН, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Антониу Гутерреш
Гутерреш направил письмо Путину по теме судоходства в Черном море
ООН: Гутерреш направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану по теме судоходства
ООН, 16 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш направил в феврале письма президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море, заявил РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности", – сказал Дюжаррик.
Депутат Госдумы предупредил о подготовке НАТО провокации в Черном море
"В этой связи ранее в феврале генеральный секретарь направил письма президентам Российской Федерации, Турции и Украины
. Генеральный секретарь ООН заявил, что свобода гражданского судоходства остается главной целью текущих усилий ООН. Продовольственные и торговые маршруты должны быть безопасными, непрерывными и предсказуемыми", — подчеркнул он.
По словам Дюжаррика, экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции, проходящий через Черное море, остается крайне важным для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности.
«
"Несмотря на то, что в последние месяцы наблюдалось значительное улучшение в смысле объема экспорта продовольствия, проходящего транзитом по Черному морю, суда, отправляющиеся с Украины и из Российской Федерации, продолжают сталкиваться с рисками из-за ударов по портам и наличия морских мин", — отметил Дюжаррик.
Он также указал, что из-за вышеупомянутых факторов растут транзакционные издержки.
Россия изучит идею Турции о мерах безопасности судоходства в Черном море
"Опираясь на уроки, извлеченные из черноморской зерновой инициативы, ООН продолжает активное взаимодействие с Россией, Турцией, Украиной и другими соответствующими сторонами с целью дальнейшего снижения рисков для коммерческого судоходства в Черном море", — добавил он.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции
, Украины
и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин
отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
В Кремле не видят предпосылок для возобновления зерновой сделки