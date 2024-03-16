https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933408866.html

Минометчики остановили контратаку ВСУ под Авдеевкой

Минометчики остановили контратаку ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 16.03.2024

Минометчики остановили контратаку ВСУ под Авдеевкой

Военнослужащие минометной артиллерийской батареи гвардейского мотострелкового полка остановили контратаку ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T05:06

2024-03-16T05:06

2024-03-16T05:06

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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Военнослужащие минометной артиллерийской батареи гвардейского мотострелкового полка остановили контратаку ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив данные от операторов БПЛА, сопровождающих штурмовые группы российских войск, минометчики ЦВО поразили группу мотопехоты украинских войск, планировавшую перейти в контратаку в ответ на продвижение штурмовых подразделений группировки "Центр", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что в течение нескольких часов артиллеристы непрерывно накрывали огнем из 82-миллиметровых автоматических минометов "Василек" подразделения ВСУ, пытавшиеся вступить в бой с подразделениями штурмовой группы "Центр". "В результате боя противник потерял эффект неожиданности и наступательную инициативу, рассеявшись в лесном массиве. В результате слаженных действий артиллерии и штурмовых подразделений группировки "Центр" российские войска существенно улучшили положение по переднему краю", - дополнили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240315/namenik-1933393897.html

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россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ, вооруженные силы рф, безопасность