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Минометчики остановили контратаку ВСУ под Авдеевкой
Минометчики остановили контратаку ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 16.03.2024
Минометчики остановили контратаку ВСУ под Авдеевкой
Военнослужащие минометной артиллерийской батареи гвардейского мотострелкового полка остановили контратаку ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T05:06
2024-03-16T05:06
2024-03-16T05:06
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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Военнослужащие минометной артиллерийской батареи гвардейского мотострелкового полка остановили контратаку ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив данные от операторов БПЛА, сопровождающих штурмовые группы российских войск, минометчики ЦВО поразили группу мотопехоты украинских войск, планировавшую перейти в контратаку в ответ на продвижение штурмовых подразделений группировки "Центр", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что в течение нескольких часов артиллеристы непрерывно накрывали огнем из 82-миллиметровых автоматических минометов "Василек" подразделения ВСУ, пытавшиеся вступить в бой с подразделениями штурмовой группы "Центр". "В результате боя противник потерял эффект неожиданности и наступательную инициативу, рассеявшись в лесном массиве. В результате слаженных действий артиллерии и штурмовых подразделений группировки "Центр" российские войска существенно улучшили положение по переднему краю", - дополнили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240315/namenik-1933393897.html
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россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Минометчики остановили контратаку ВСУ под Авдеевкой
МО: минометчики группировки "Центр" остановили контратаку ВСУ под Авдеевкой
ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Военнослужащие минометной артиллерийской батареи гвардейского мотострелкового полка остановили контратаку ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Получив данные от операторов БПЛА, сопровождающих штурмовые группы российских войск, минометчики ЦВО
поразили группу мотопехоты украинских войск, планировавшую перейти в контратаку в ответ на продвижение штурмовых подразделений группировки "Центр", - рассказали в МО РФ.
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Уточняется, что в течение нескольких часов артиллеристы непрерывно накрывали огнем из 82-миллиметровых автоматических минометов "Василек" подразделения ВСУ, пытавшиеся вступить в бой с подразделениями штурмовой группы "Центр".
"В результате боя противник потерял эффект неожиданности и наступательную инициативу, рассеявшись в лесном массиве. В результате слаженных действий артиллерии и штурмовых подразделений группировки "Центр" российские войска существенно улучшили положение по переднему краю", - дополнили в оборонном ведомстве.
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