https://ria.ru/20240316/salon-1933537559.html
Военно-морской салон в 2024 году пройдет с 19 по 23 июня
Военно-морской салон в 2024 году пройдет с 19 по 23 июня - РИА Новости, 16.03.2024
Военно-морской салон в 2024 году пройдет с 19 по 23 июня
Военно-морской салон "Флот-2024" пройдёт в Кронштадте с 19 по 23 июня, сообщается на сайте выставки. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:05
2024-03-16T18:05
2024-03-16T18:05
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Военно-морской салон "Флот-2024" пройдёт в Кронштадте с 19 по 23 июня, сообщается на сайте выставки. Ранее кабмин РФ включил Международный военно-морской салон "Флот - 2024" в перечень международных военных выставок 2024 года и исключил его из перечня 2025 года. "Международный военно-морской салон "Флот-2024" 19-23 июня 2024 г. Кронштадт. На территории Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра", - говорится на сайте. До этого Международный морской салон традиционно проходил по нечётным годам. В 2021 и 2023 годах выставка была организована в "Экспофоруме". До этого салон проходил в "Ленэкспо" на Васильевском острове.
https://ria.ru/20240304/marshal_shaposhnikov-1930900565.html
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кронштадт, россия, васильевский остров, санкт-петербург
Кронштадт, Россия, Васильевский остров, Санкт-Петербург
Военно-морской салон в 2024 году пройдет с 19 по 23 июня
Военно-морской салон "Флот-2024" в 2024 году пройдет с 19 по 23 июня