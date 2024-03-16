https://ria.ru/20240316/pvo-1933485652.html

Российская ПВО за сутки сбила 108 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 108 украинских дронов - РИА Новости, 16.03.2024

Российская ПВО за сутки сбила 108 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 108 украинских беспилотников и 17 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:16

2024-03-16T14:16

2024-03-16T14:16

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 108 украинских беспилотников и 17 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 108 украинских беспилотных летательных аппаратов, 17 реактивных снарядов РСЗО, в том числе 15 - Vampire чешского производства, один HIMARS производства США, один "Град", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 269 вертолетов, 15681 беспилотный летательный аппарат, 486 зенитных ракетных комплексов, 15505 танков и других боевых бронированных машин, 1240 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8425 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19829 единиц специальной военной автомобильной техники.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф