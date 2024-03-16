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Российская ПВО за сутки сбила 108 украинских дронов - РИА Новости, 16.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/pvo-1933485652.html
Российская ПВО за сутки сбила 108 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 108 украинских дронов - РИА Новости, 16.03.2024
Российская ПВО за сутки сбила 108 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 108 украинских беспилотников и 17 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:16
2024-03-16T14:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 108 украинских беспилотников и 17 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 108 украинских беспилотных летательных аппаратов, 17 реактивных снарядов РСЗО, в том числе 15 - Vampire чешского производства, один HIMARS производства США, один "Град", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 269 вертолетов, 15681 беспилотный летательный аппарат, 486 зенитных ракетных комплексов, 15505 танков и других боевых бронированных машин, 1240 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8425 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19829 единиц специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки сбила 108 украинских дронов

МО: российская ПВО за сутки сбила 108 украинских дронов и 17 снарядов РСЗО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 108 украинских беспилотников и 17 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 108 украинских беспилотных летательных аппаратов, 17 реактивных снарядов РСЗО, в том числе 15 - Vampire чешского производства, один HIMARS производства США, один "Град", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 269 вертолетов, 15681 беспилотный летательный аппарат, 486 зенитных ракетных комплексов, 15505 танков и других боевых бронированных машин, 1240 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8425 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19829 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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