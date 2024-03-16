https://ria.ru/20240316/pvo-1933485652.html
Российская ПВО за сутки сбила 108 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 108 украинских дронов - РИА Новости, 16.03.2024
Российская ПВО за сутки сбила 108 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 108 украинских беспилотников и 17 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:16
2024-03-16T14:16
2024-03-16T14:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 108 украинских беспилотников и 17 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 108 украинских беспилотных летательных аппаратов, 17 реактивных снарядов РСЗО, в том числе 15 - Vampire чешского производства, один HIMARS производства США, один "Град", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 269 вертолетов, 15681 беспилотный летательный аппарат, 486 зенитных ракетных комплексов, 15505 танков и других боевых бронированных машин, 1240 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8425 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19829 единиц специальной военной автомобильной техники.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки сбила 108 украинских дронов
МО: российская ПВО за сутки сбила 108 украинских дронов и 17 снарядов РСЗО
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 108 украинских беспилотников и 17 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 108 украинских беспилотных летательных аппаратов, 17 реактивных снарядов РСЗО, в том числе 15 - Vampire чешского производства, один HIMARS производства США
, один "Град", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 269 вертолетов, 15681 беспилотный летательный аппарат, 486 зенитных ракетных комплексов, 15505 танков и других боевых бронированных машин, 1240 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8425 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19829 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине