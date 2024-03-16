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В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:17 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/opasnost-1933403300.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T02:17
2024-03-16T02:17
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. "На всей территории Белгородской области отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Ранее в ведомстве сообщалось, что в 1.55 мск на территории региона была объявлена ракетная опасность.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Россия
В Белгородской области отменили ракетную опасность

МЧС: в Белгородской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.
"На всей территории Белгородской области отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее в ведомстве сообщалось, что в 1.55 мск на территории региона была объявлена ракетная опасность.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БезопасностьРоссия
 
 
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