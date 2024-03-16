https://ria.ru/20240316/opasnost-1933403300.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T02:17

2024-03-16T02:17

2024-03-16T02:17

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. "На всей территории Белгородской области отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Ранее в ведомстве сообщалось, что в 1.55 мск на территории региона была объявлена ракетная опасность.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия