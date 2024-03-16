https://ria.ru/20240316/nablyudateli-1933487882.html
Володин отметил важность международных наблюдателей на выборах
Володин отметил важность международных наблюдателей на выборах - РИА Новости, 16.03.2024
Володин отметил важность международных наблюдателей на выборах
Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе встречи с делегацией парламентариев-наблюдателей из ЦАР отметил важную роль международных наблюдателей за выборами президента... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:26
2024-03-16T14:26
2024-03-16T14:26
выборы президента россии — 2024
банги
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе встречи с делегацией парламентариев-наблюдателей из ЦАР отметил важную роль международных наблюдателей за выборами президента РФ, также российскую делегацию пригласили посетить Банги. Как отмечается на сайте Госдумы, в субботу в Государственной Думе состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплисом Матье Саранджи. Делегация парламентариев из ЦАР прибыла в Россию для наблюдения за выборами президента РФ. "Для нас очень важно, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно. И роль международных наблюдателей, конечно, крайне важна. Мы исходим из того, что национальное законодательство должно быть основой для проведения любой избирательной кампании", — сказал Володин. Он поблагодарил делегацию за интерес к выборам главы российского государства. "Интерес к выборам Президента огромен: только по парламентской линии приехали 475 наблюдателей и экспертов, представляющих 89 государств, три председателя парламента, представители шести международных организаций", — добавил Володин. Симплис Матье Саранджи отметил, что участие международных наблюдателей в выборах президента РФ "станет залогом их транспарентности и того, что эти выборы будут достоверными". Председатель Национального собрания ЦАР рассказал, что он с коллегами уже посетил несколько избирательных участков. "Все идет замечательно. Мы видели, как активно население участвует в этих выборах, что свидетельствует об их успехе", - отметил он. Он выразил уверенность в том, что выборы президента определят будущее России. "Как друзья мы хотим поддержать Россию", — добавил Симплис Матье Саранджи. Также председатель ГД и председатель Национального собрания ЦАР обсудили дальнейшее развитие межпарламентских отношений двух стран. Володин пригласил коллегу принять участие в международной конференции "Развитие парламентаризма", которая пройдет в Москве. Председатель Национального собрания ЦАР принял приглашение и также пригласил российскую делегацию посетить Банги. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банги, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Банги, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Политика
Володин отметил важность международных наблюдателей на выборах
Володин отметил важность международных наблюдателей на президентских выборах
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе встречи с делегацией парламентариев-наблюдателей из ЦАР отметил важную роль международных наблюдателей за выборами президента РФ, также российскую делегацию пригласили посетить Банги.
Как отмечается на сайте Госдумы, в субботу в Государственной Думе состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплисом Матье Саранджи. Делегация парламентариев из ЦАР прибыла в Россию для наблюдения за выборами президента РФ.
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"Для нас очень важно, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно. И роль международных наблюдателей, конечно, крайне важна. Мы исходим из того, что национальное законодательство должно быть основой для проведения любой избирательной кампании", — сказал Володин.
Он поблагодарил делегацию за интерес к выборам главы российского государства. "Интерес к выборам Президента огромен: только по парламентской линии приехали 475 наблюдателей и экспертов, представляющих 89 государств, три председателя парламента, представители шести международных организаций", — добавил Володин.
Симплис Матье Саранджи отметил, что участие международных наблюдателей в выборах президента РФ "станет залогом их транспарентности и того, что эти выборы будут достоверными".
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Председатель Национального собрания ЦАР рассказал, что он с коллегами уже посетил несколько избирательных участков. "Все идет замечательно. Мы видели, как активно население участвует в этих выборах, что свидетельствует об их успехе", - отметил он.
Он выразил уверенность в том, что выборы президента определят будущее России. "Как друзья мы хотим поддержать Россию", — добавил Симплис Матье Саранджи.
Также председатель ГД и председатель Национального собрания ЦАР обсудили дальнейшее развитие межпарламентских отношений двух стран.
Володин пригласил коллегу принять участие в международной конференции "Развитие парламентаризма", которая пройдет в Москве
. Председатель Национального собрания ЦАР принял приглашение и также пригласил российскую делегацию посетить Банги.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Второй день голосования на выборах президента России
Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.
1 из 11
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
2 из 11
Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.
3 из 11
По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.
4 из 11
Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.
5 из 11
Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.
6 из 11
В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
7 из 11
В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.
8 из 11
Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.
9 из 11
Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.
10 из 11
Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.
11 из 11
Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.
1 из 11
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
2 из 11
Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.
3 из 11
По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.
4 из 11
Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.
5 из 11
Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.
6 из 11
В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
7 из 11
В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.
8 из 11
Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.
9 из 11
Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.
10 из 11
Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.
11 из 11