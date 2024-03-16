https://ria.ru/20240316/nablyudateli-1933487882.html

Володин отметил важность международных наблюдателей на выборах

Володин отметил важность международных наблюдателей на выборах - РИА Новости, 16.03.2024

Володин отметил важность международных наблюдателей на выборах

Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе встречи с делегацией парламентариев-наблюдателей из ЦАР отметил важную роль международных наблюдателей за выборами президента... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:26

2024-03-16T14:26

2024-03-16T14:26

выборы президента россии — 2024

банги

вячеслав володин

госдума рф

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе встречи с делегацией парламентариев-наблюдателей из ЦАР отметил важную роль международных наблюдателей за выборами президента РФ, также российскую делегацию пригласили посетить Банги. Как отмечается на сайте Госдумы, в субботу в Государственной Думе состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплисом Матье Саранджи. Делегация парламентариев из ЦАР прибыла в Россию для наблюдения за выборами президента РФ. "Для нас очень важно, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно. И роль международных наблюдателей, конечно, крайне важна. Мы исходим из того, что национальное законодательство должно быть основой для проведения любой избирательной кампании", — сказал Володин. Он поблагодарил делегацию за интерес к выборам главы российского государства. "Интерес к выборам Президента огромен: только по парламентской линии приехали 475 наблюдателей и экспертов, представляющих 89 государств, три председателя парламента, представители шести международных организаций", — добавил Володин. Симплис Матье Саранджи отметил, что участие международных наблюдателей в выборах президента РФ "станет залогом их транспарентности и того, что эти выборы будут достоверными". Председатель Национального собрания ЦАР рассказал, что он с коллегами уже посетил несколько избирательных участков. "Все идет замечательно. Мы видели, как активно население участвует в этих выборах, что свидетельствует об их успехе", - отметил он. Он выразил уверенность в том, что выборы президента определят будущее России. "Как друзья мы хотим поддержать Россию", — добавил Симплис Матье Саранджи. Также председатель ГД и председатель Национального собрания ЦАР обсудили дальнейшее развитие межпарламентских отношений двух стран. Володин пригласил коллегу принять участие в международной конференции "Развитие парламентаризма", которая пройдет в Москве. Председатель Национального собрания ЦАР принял приглашение и также пригласил российскую делегацию посетить Банги. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

банги, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, политика