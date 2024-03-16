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Володин отметил важность международных наблюдателей на выборах - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:26 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/nablyudateli-1933487882.html
Володин отметил важность международных наблюдателей на выборах
Володин отметил важность международных наблюдателей на выборах - РИА Новости, 16.03.2024
Володин отметил важность международных наблюдателей на выборах
Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе встречи с делегацией парламентариев-наблюдателей из ЦАР отметил важную роль международных наблюдателей за выборами президента... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:26
2024-03-16T14:26
выборы президента россии — 2024
банги
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе встречи с делегацией парламентариев-наблюдателей из ЦАР отметил важную роль международных наблюдателей за выборами президента РФ, также российскую делегацию пригласили посетить Банги. Как отмечается на сайте Госдумы, в субботу в Государственной Думе состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплисом Матье Саранджи. Делегация парламентариев из ЦАР прибыла в Россию для наблюдения за выборами президента РФ. "Для нас очень важно, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно. И роль международных наблюдателей, конечно, крайне важна. Мы исходим из того, что национальное законодательство должно быть основой для проведения любой избирательной кампании", — сказал Володин. Он поблагодарил делегацию за интерес к выборам главы российского государства. "Интерес к выборам Президента огромен: только по парламентской линии приехали 475 наблюдателей и экспертов, представляющих 89 государств, три председателя парламента, представители шести международных организаций", — добавил Володин. Симплис Матье Саранджи отметил, что участие международных наблюдателей в выборах президента РФ "станет залогом их транспарентности и того, что эти выборы будут достоверными". Председатель Национального собрания ЦАР рассказал, что он с коллегами уже посетил несколько избирательных участков. "Все идет замечательно. Мы видели, как активно население участвует в этих выборах, что свидетельствует об их успехе", - отметил он. Он выразил уверенность в том, что выборы президента определят будущее России. "Как друзья мы хотим поддержать Россию", — добавил Симплис Матье Саранджи. Также председатель ГД и председатель Национального собрания ЦАР обсудили дальнейшее развитие межпарламентских отношений двух стран. Володин пригласил коллегу принять участие в международной конференции "Развитие парламентаризма", которая пройдет в Москве. Председатель Национального собрания ЦАР принял приглашение и также пригласил российскую делегацию посетить Банги. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html
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банги, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Банги, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Политика
Володин отметил важность международных наблюдателей на выборах

Володин отметил важность международных наблюдателей на президентских выборах

© Фото предоставлено Центром социальных медиаИностранные наблюдатели, работающие на выборах президента России в Югре
Иностранные наблюдатели, работающие на выборах президента России в Югре
© Фото предоставлено Центром социальных медиа
Иностранные наблюдатели, работающие на выборах президента России в Югре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе встречи с делегацией парламентариев-наблюдателей из ЦАР отметил важную роль международных наблюдателей за выборами президента РФ, также российскую делегацию пригласили посетить Банги.
Как отмечается на сайте Госдумы, в субботу в Государственной Думе состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплисом Матье Саранджи. Делегация парламентариев из ЦАР прибыла в Россию для наблюдения за выборами президента РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Захарова рассказала, почему Молдавия препятствует выборам президента России
Вчера, 07:15
"Для нас очень важно, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно. И роль международных наблюдателей, конечно, крайне важна. Мы исходим из того, что национальное законодательство должно быть основой для проведения любой избирательной кампании", — сказал Володин.
Он поблагодарил делегацию за интерес к выборам главы российского государства. "Интерес к выборам Президента огромен: только по парламентской линии приехали 475 наблюдателей и экспертов, представляющих 89 государств, три председателя парламента, представители шести международных организаций", — добавил Володин.
Симплис Матье Саранджи отметил, что участие международных наблюдателей в выборах президента РФ "станет залогом их транспарентности и того, что эти выборы будут достоверными".
Наблюдатели из США и ЮАР на выборах в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Наблюдатели из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи
Вчера, 13:13
Председатель Национального собрания ЦАР рассказал, что он с коллегами уже посетил несколько избирательных участков. "Все идет замечательно. Мы видели, как активно население участвует в этих выборах, что свидетельствует об их успехе", - отметил он.
Он выразил уверенность в том, что выборы президента определят будущее России. "Как друзья мы хотим поддержать Россию", — добавил Симплис Матье Саранджи.
Также председатель ГД и председатель Национального собрания ЦАР обсудили дальнейшее развитие межпарламентских отношений двух стран.
Володин пригласил коллегу принять участие в международной конференции "Развитие парламентаризма", которая пройдет в Москве. Председатель Национального собрания ЦАР принял приглашение и также пригласил российскую делегацию посетить Банги.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Второй день голосования на выборах президента России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Мама кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого Наталья опускает бюллетень в урну на президентских выборах на избирательном участке

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

Работа информационного центра ЦИК РФ

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

Иностранные наблюдатели на одном из избирательных участков в Новосибирске во время выборов президента России

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

Сотрудница полиции на одном из избирательных участков в Новосибирске

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

Председатель избирательной комиссии голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время электронного голосования на выборах президента РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Запорожской области

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 11

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 11

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 11

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 11

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 11

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 11

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 11

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
Выборы президента России — 2024БангиВячеслав ВолодинГосдума РФСовет Федерации РФПолитика
 
 
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