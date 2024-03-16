https://ria.ru/20240316/krym-1933451910.html
Крым будет препятствовать продаже "скифского золота", заявил постпред
Крым будет препятствовать продаже "скифского золота", заявил постпред - РИА Новости, 16.03.2024
Крым будет препятствовать продаже "скифского золота", заявил постпред
Крым оповестит аукционные дома на Западе и международную общественность о перечне коллекции артефактов "скифского золота", чтобы исключить их продажу на черном... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:21
2024-03-16T11:21
2024-03-16T11:21
киев
георгий мурадов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Крым оповестит аукционные дома на Западе и международную общественность о перечне коллекции артефактов "скифского золота", чтобы исключить их продажу на черном рынке, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. "Недопустимо, чтобы экспонаты незаконным образом, без согласия музеев, вывезли с украинской территории и распродали. При этом мы учитываем, что известные аукционные площадки стараются соблюдать законодательство, запрещающее распродавать экспонаты музеев без их согласия. Будем за этим внимательно следить. Сделаем все возможное, чтобы музейные артефакты не были незаконно отчуждены и оказались в руках "черных торговцев", оповестим о перечне наших музейных экспонатов широкую международную общественность и будем просить ее о содействии в возвращении незаконно отторгнутых ценностей", - сказал Мурадов. Крымские музеи в октябре 2023 года направили иски в ЕСПЧ после решения нидерландских судебных инстанций о передачи коллекции Украине. Иски поданы против Нидерландов и Украины. Суть жалобы состоит в указании на нарушение прав музеев по статье 6 Европейской конвенции по правам человека (ограничение в доступе к правосудию ввиду отказа нидерландской судебной системы назначить музеям юридических представителей и отсутствие беспристрастности со стороны нидерландских судов), статье 1 Протокола 1 к ЕКПЧ (безосновательное вмешательство Украины и Нидерландов в осуществление музеями их имущественных прав), статьи 18 (сугубо политический мотив действий Украины по возвращению экспонатов на свою территорию) и статьи 13 (отсутствие у музеев доступных средств для защиты своих имущественных прав от незаконных действий и решений Украины). Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.
https://ria.ru/20240211/zoloto-1926671379.html
https://ria.ru/20231129/zoloto-1912703382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, георгий мурадов, в мире
Киев, Георгий Мурадов, В мире
Крым будет препятствовать продаже "скифского золота", заявил постпред
Мурадов: Крым будет препятствовать продаже "скифского золота" на черном рынке
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Крым оповестит аукционные дома на Западе и международную общественность о перечне коллекции артефактов "скифского золота", чтобы исключить их продажу на черном рынке, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
"Недопустимо, чтобы экспонаты незаконным образом, без согласия музеев, вывезли с украинской территории и распродали. При этом мы учитываем, что известные аукционные площадки стараются соблюдать законодательство, запрещающее распродавать экспонаты музеев без их согласия. Будем за этим внимательно следить. Сделаем все возможное, чтобы музейные артефакты не были незаконно отчуждены и оказались в руках "черных торговцев", оповестим о перечне наших музейных экспонатов широкую международную общественность и будем просить ее о содействии в возвращении незаконно отторгнутых ценностей", - сказал Мурадов.
В МИД России не исключили утрату скифского золота, переданного Украине
Крымские музеи в октябре 2023 года направили иски в ЕСПЧ после решения нидерландских судебных инстанций о передачи коллекции Украине. Иски поданы против Нидерландов и Украины.
Суть жалобы состоит в указании на нарушение прав музеев по статье 6 Европейской конвенции по правам человека (ограничение в доступе к правосудию ввиду отказа нидерландской судебной системы назначить музеям юридических представителей и отсутствие беспристрастности со стороны нидерландских судов), статье 1 Протокола 1 к ЕКПЧ (безосновательное вмешательство Украины и Нидерландов в осуществление музеями их имущественных прав), статьи 18 (сугубо политический мотив действий Украины по возвращению экспонатов на свою территорию) и статьи 13 (отсутствие у музеев доступных средств для защиты своих имущественных прав от незаконных действий и решений Украины).
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву
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Швыдкой не исключил обращения в Европейский суд из-за скифского золота