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Ростовский губернатор проголосовал на выборах президента России
Ростовский губернатор проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024
Ростовский губернатор проголосовал на выборах президента России
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в телеграм-канале, что проголосовал на выборах президента России вместе со своей супругой. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:07
2024-03-16T11:07
2024-03-16T11:07
выборы президента россии — 2024
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в телеграм-канале, что проголосовал на выборах президента России вместе со своей супругой. "Проголосовал на выборах президента РФ. На участок пришли вместе с супругой", - написал он.Губернатор отметил, что дистанционное голосование - хорошая возможность для удобного волеизъявления. В Ростовской области эту форму голосования выбрали более 390 тысяч человек. "И все-таки большинство избирателей воспользовались традиционным способом. Многие пришли на участки всей семьей, потому что хорошо понимают: важное дело выбора будущего страны касается всех родных, наших детей и внуков", - добавил он. В Ростовской области работают более 2,5 тысячи избирательных участков. Голосование также организовано на дому и дистанционно. Явка по итогам первого дня голосования в регионе составила 36% с учетом 250 тысяч избирателей, проголосовавших дистанционно. Всего в выборах смогут принять участие свыше 3 миллионов избирателей региона. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, василий голубев, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Ростовская область, Василий Голубев, Россия, Политика
Ростовский губернатор проголосовал на выборах президента России
Ростовский губернатор Василий Голубев проголосовал на выборах президента России
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в телеграм-канале
, что проголосовал на выборах президента России вместе со своей супругой.
"Проголосовал на выборах президента РФ. На участок пришли вместе с супругой", - написал он.
Губернатор отметил, что дистанционное голосование - хорошая возможность для удобного волеизъявления. В Ростовской области эту форму голосования выбрали более 390 тысяч человек.
"И все-таки большинство избирателей воспользовались традиционным способом. Многие пришли на участки всей семьей, потому что хорошо понимают: важное дело выбора будущего страны касается всех родных, наших детей и внуков", - добавил он.
В Ростовской области работают более 2,5 тысячи избирательных участков. Голосование также организовано на дому и дистанционно. Явка по итогам первого дня голосования в регионе составила 36% с учетом 250 тысяч избирателей, проголосовавших дистанционно. Всего в выборах смогут принять участие свыше 3 миллионов избирателей региона.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Явка на выборах президента России превысила 38 процентов