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Ростовский губернатор проголосовал на выборах президента России

Ростовский губернатор проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024

Ростовский губернатор проголосовал на выборах президента России

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в телеграм-канале, что проголосовал на выборах президента России вместе со своей супругой. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:07

2024-03-16T11:07

2024-03-16T11:07

выборы президента россии — 2024

ростовская область

василий голубев

россия

политика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в телеграм-канале, что проголосовал на выборах президента России вместе со своей супругой. "Проголосовал на выборах президента РФ. На участок пришли вместе с супругой", - написал он.Губернатор отметил, что дистанционное голосование - хорошая возможность для удобного волеизъявления. В Ростовской области эту форму голосования выбрали более 390 тысяч человек. "И все-таки большинство избирателей воспользовались традиционным способом. Многие пришли на участки всей семьей, потому что хорошо понимают: важное дело выбора будущего страны касается всех родных, наших детей и внуков", - добавил он. В Ростовской области работают более 2,5 тысячи избирательных участков. Голосование также организовано на дому и дистанционно. Явка по итогам первого дня голосования в регионе составила 36% с учетом 250 тысяч избирателей, проголосовавших дистанционно. Всего в выборах смогут принять участие свыше 3 миллионов избирателей региона. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, василий голубев, россия, политика