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Лучшие гиды России
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:30 16.03.2024 (обновлено: 05:31 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/gidy-1931657056.html
Взгляд на Россию. Лучшие гиды страны рассказали о любимых маршрутах
Лучшие гиды России
Взгляд на Россию. Лучшие гиды страны рассказали о любимых маршрутах
В Русском географическом обществе (РГО) в пятый раз определили лучших гидов России. Участники конкурса представили короткие видеоэкскурсии о культурных,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T05:30
2024-03-16T05:31
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. В Русском географическом обществе (РГО) в пятый раз определили лучших гидов России. Участники конкурса представили короткие видеоэкскурсии о культурных, музейных и природных достопримечательностях своего региона. О том, как инженеры и режиссеры становятся экскурсоводами, где увидеть 700-летнююю кирху, превратившуюся в православный собор, как приготовить вкуснейшие блюда кавказской кухни и что в России посетить в первую очередь, — в материале РИА Новости.Путешествие в тридевятое царство&quot;Я живу в тридевятом царстве, ведь автомобильный номер Калининграда — 39&quot;, — шутит Константин Аверин, лауреат в номинации &quot;Лучший гид. Город&quot;.Себя он называет двухметровым гидом, подчеркивая, что это не только указание на рост, но и торговая марка. "Возникла случайно, но сейчас уже стала знаком качества".В конкурсном ролике он рассказал о старинной кирхе — главной достопримечательности Правдинска, который раньше назывался Фридланд. Ей почти 700 лет, и у нее одна из самых высоких (60 метров) колоколен в Калининградской области. Ее построили католики, потом она перешла лютеранам, а сейчас это православный храм святого Георгия Победоносца.Получив диплом инженера в Омском государственном техническом университете, Аверин занялся бизнесом. "Торговал насосным оборудованием", — уточняет он.Шесть лет назад семья с тремя детьми переехала в Калининград. В пандемию Константин изучал историю региона, читал о работе экскурсоводов."Жена узнала, что на базе Балтийского федерального университета открывают курсы гидов. Я их окончил и стал водить экскурсии, причем исключительно для того, чтобы компенсировать дефицит общения в новом городе, — вспоминает лауреат. — Быстро выяснилось, что заказов больше, чем я мог выполнить. Привлек к работе однокашников. Так сложилась Команда двухметрового гида из девяти экскурсоводов".Он любит путешествовать на автомобиле. Особенно ему нравятся маленькие городки. В Калининградской области это Фридланд (основан в 1312-м, сейчас — Правдинск), Гердауэн (1398, поселок Железнодорожный), Велау (1336, Знаменск), Тапиау (1255, Гвардейск).&quot;Городки аутентичные, местные с энтузиазмом восстанавливают руины. Здесь люди туристами не избалованы и с радостью встречают гостей&quot;, — отмечает гид. Очень рекомендует этот маршрут.Горы Кавказа и самые вкусные хычины&quot;Народная мудрость гласит: &quot;Тощих украсть проще, потому ешьте хычины&quot;, — так заканчивается конкурсный ролик Павла Бойко, победителя в номинации &quot;Лучший гид. Гастрономия&quot;.Он из Кисловодска, отец работал водителем туристического автобуса. "Взял меня как-то на экскурсию в горы. Мы ехали по ущелью, над нами нависали скалы. Экскурсовод завораживающе читал стихи Лермонтова, — вспоминает Павел. — Когда мы поднялись на Чегет, увидели Эльбрус, я всматривался в вершины и восхищался: какие же они грандиозные!"После школы он освоил профессии горного гида-проводника, инструктора по горным лыжам и организатора туров. Поднимался на Эльбрус, Казбек, проводил многодневные походы по Северному Кавказу. "Пять тысяч экскурсий, более 200 тысяч километров дорог", — уточняет гид.В свободное время изучает другие города и страны. Обязательная часть программы — посещение природных зон, ущелий, заповедников, мест, где нет скопления туристов. "Мечтаю увидеть Камчатку, Эверест", — признается Павел.Он советует посетить башни горной Ингушетии и Безенгийскую стену. На 13-километровом хребте — шесть из восьми пятитысячников Кавказа. Это еще называют Кавказскими Гималаями. "Сюда стоит приехать летом, когда вершины освобождаются от снега. Можно переночевать у подножия стены, чтобы встретить рассвет", — говорит лауреат.Гость на Кавказе — посланник Бога, его встречали с чашей айрана — символом кавказского гостеприимства и долголетия. Пища горцев всегда была простой и сытной: шашлык из нежнейшей баранины, сыр, пироги, айран. &quot;Пробуйте пироги, в каждом регионе Кавказа их готовят по-особенному&quot;, — добавляет гид.Изучить свой регион&quot;Экскурсовод — не моя профессия&quot;, — подчеркивает Ярослав Жирков, выигравший в номинации &quot;Лучший гид. Экотуризм&quot;.Режиссер по образованию, работавший на ТВ, проводит видеоэкскурсии на своем YouTube-канале "Яриус". "Однажды взяв с собой в отпуск камеру, я снял несколько роликов и понял, что мне нравится показывать их зрителям со своими комментариями, — объясняет гид. — Эти видео дают исчерпывающую информацию о маршруте, четкие инструкции, как повторить путешествие".Он рекомендует туристам внимательнее присмотреться к достопримечательностям ближайших регионов. "Очень многое о них вы просто не знаете. Так, для меня главным открытием последнего времени стали малоизвестные, но интересные места Волгоградской и Астраханской областей. Я создал цикл фильмов на эту тему", — говорит Ярослав. Один из них, про Эльтон, и лег в основу ролика-победителя в конкурсе РГО.Лауреат планирует расширить аудиторию канала, перейдя на английский язык. "Раньше я открывал малоизвестные достопримечательности Волгоградской области всей стране, теперь хочу показать всему миру, какие прекрасные места есть в России", — отмечает он.Обязательно надо побывать на Кавказе, убежден экскурсовод. &quot;В частности, Красная Поляна — для тех, кому достаточно легкого хайкинга, и Эльбрус — для крепких телом и духом. Ну и Волгоградская область, конечно же. Исчерпывающий путеводитель по ней я уже создал&quot;, — уточняет Ярослав.Вулканы, заповедники и необычные музеи&quot;Моя первая экскурсия была в заповеднике &quot;Аркаим&quot; в 2019-м в рамках студенческой практики, — вспоминает Александра Шарафеева, победитель в номинации &quot;Лучший гид. Музей&quot;. — Июль, температура 30 градусов, воду и кепку забыла, кожа обгорела, комары искусали с ног до головы. Преодолевая очередной километр, я третий час рассказываю туристам про загадочное древнее городище&quot;.Она решила, что ни за что не станет экскурсоводом. Спустя год гид в Стамбуле водил туристов по любимым местам, потаенным уголкам. Даже в опасный квартал заглядывали, причем когда уже стемнело. "Десять часов подряд я слушала разные истории и не устала — такой талантливый рассказчик. Поняла: хочу так же. Переехав из Челябинска в Петербург, вновь попробовала себя в этой профессии и ни разу не пожалела".Ролик, представленный на конкурс РГО, Александра посвятила экспонатам Музея Фаберже: знаменитые пасхальные яйца, бонбоньерки, флаконы для духов, похожие на флешку, настольный звонок для вызова прислуги, по форме напоминающий спиннер."Посетить Тятю — действующий вулкан на острове Кунашир, кислотное озеро в вулкане Малый Семячик, Самурский виноградный лес в Дагестане, увидеть северное сияние на Кольском полуострове", — такие у нее дальнейшие планы.Еще всегда хочется вернуться в родной Челябинск, в Самару — чтобы снова побывать на вертолетной площадке, с которой открывается незабываемый вид на Волгу, осмотреть подземное озеро и штольни в горном парке "Рускеала" в Карелии, погулять по Остоженке и другим красивейшим улицам Москвы.&quot;Из музеев предпочитаю те, что в формате &quot;два в одном&quot;, например, музей-квартира А. М. Горького в особняке Рябушинского в Москве. С одной стороны, экспозиция посвящена писателю, с другой — это архитектурный шедевр модерна, гимн текучей плавности линий, — объясняет Александра. — Еще интересны небольшие тематические музеи, в частности, Музей истории денег в Петербурге&quot;.Тонкости работы экскурсовода и лучшие места Тамбова&quot;В индустрию гостеприимства я попал около двух лет назад, когда возглавил детский комитет по туризму Тамбовской области, созданный на базе РСТ. Разработка новых экскурсионных маршрутов и турпродуктов — одна из задач организации&quot;, — говорит Андрей Солнцев, выигравший в номинации &quot;Лучший гид. До 18 лет&quot;.Он знакомит путешественников с достопримечательностями родного Тамбова. "Экскурсовод — это психолог, артист, водитель, краевед. Стараюсь не перегружать людей информацией, а найти подход, почувствовать — сегодня группа настроена на восприятие исторических фактов или на развлечение, отдых", — рассказывает гид. Лучше всего доносить информацию с помощью интерактива, игр, добавляет он.Начинать знакомство с Тамбовом лучше прогулкой по улице Интернациональная. Сталинский ампир, застройка 1980-90-х и современная, у площади Ленина — XVIII и XIX век, перечисляет лауреат. Непременно посетите Казанский мужской монастырь и двухуровневый променад набережной реки Цна. "Основные достопримечательности — вдоль реки", — поясняет гид.Победа в конкурсе РГО сделала его популярным. "Раньше я работал через туроператоров, теперь гости сами ко мне обращаются. Приятно осознавать, что твоя работа ценится", — признается Андрей. Ради этого и проводят конкурсы — чтобы люди узнали о лучших в своем деле.
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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РИА Новости
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туризм, путешествия, отдых, отдых в россии
Туризм, Туризм, Путешествия, Отдых, отдых в России
Взгляд на Россию. Лучшие гиды страны рассказали о любимых маршрутах

Лучшие гиды России рассказали, как путешествовать по стране

© Depositphotos.com / YuliaBЛюди на льду замерзшей Невы в Санкт-Петербурге
Люди на льду замерзшей Невы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Depositphotos.com / YuliaB
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. В Русском географическом обществе (РГО) в пятый раз определили лучших гидов России. Участники конкурса представили короткие видеоэкскурсии о культурных, музейных и природных достопримечательностях своего региона. О том, как инженеры и режиссеры становятся экскурсоводами, где увидеть 700-летнююю кирху, превратившуюся в православный собор, как приготовить вкуснейшие блюда кавказской кухни и что в России посетить в первую очередь, — в материале РИА Новости.

Путешествие в тридевятое царство

© Фото : предоставлено Константином АверинымКонстантин Аверин ведет экскурсию
Константин Аверин ведет экскурсию - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : предоставлено Константином Авериным
Константин Аверин ведет экскурсию
«

"Я живу в тридевятом царстве, ведь автомобильный номер Калининграда — 39", — шутит Константин Аверин, лауреат в номинации "Лучший гид. Город".

Себя он называет двухметровым гидом, подчеркивая, что это не только указание на рост, но и торговая марка. "Возникла случайно, но сейчас уже стала знаком качества".
В конкурсном ролике он рассказал о старинной кирхе — главной достопримечательности Правдинска, который раньше назывался Фридланд. Ей почти 700 лет, и у нее одна из самых высоких (60 метров) колоколен в Калининградской области. Ее построили католики, потом она перешла лютеранам, а сейчас это православный храм святого Георгия Победоносца.
Получив диплом инженера в Омском государственном техническом университете, Аверин занялся бизнесом. "Торговал насосным оборудованием", — уточняет он.
© Фото : предоставлено Константином АверинымКонстантин Аверин с туристками
Константин Аверин с туристками - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : предоставлено Константином Авериным
Константин Аверин с туристками
Шесть лет назад семья с тремя детьми переехала в Калининград. В пандемию Константин изучал историю региона, читал о работе экскурсоводов.
"Жена узнала, что на базе Балтийского федерального университета открывают курсы гидов. Я их окончил и стал водить экскурсии, причем исключительно для того, чтобы компенсировать дефицит общения в новом городе, — вспоминает лауреат. — Быстро выяснилось, что заказов больше, чем я мог выполнить. Привлек к работе однокашников. Так сложилась Команда двухметрового гида из девяти экскурсоводов".
© Фото : предоставлено Константином АверинымУлица в поселке Железнодорожный Калининградской области
Улица в поселке Железнодорожный Калининградской области
Улица в поселке Железнодорожный Калининградской области
© Фото : предоставлено Константином Авериным
1 из 5
© Фото : предоставлено Константином АверинымПоселок Железнодорожный в Калининградской области раньше назывался Гердауэн
Поселок Железнодорожный в Калининградской области раньше назывался Гердауэн
Поселок Железнодорожный в Калининградской области раньше назывался Гердауэн
© Фото : предоставлено Константином Авериным
2 из 5
© Фото : предоставлено Константином АверинымКонстантин Аверин в Калининграде
Константин Аверин в Калининграде
Константин Аверин в Калининграде
© Фото : предоставлено Константином Авериным
3 из 5
© Фото : предоставлено Константином АверинымЭкскурсовод Константин Аверин
Экскурсовод Константин Аверин
Экскурсовод Константин Аверин
© Фото : предоставлено Константином Авериным
4 из 5
© Фото : предоставлено Константином АверинымХудожница в поселке Железнодорожный Калининградской области
Художница в поселке Железнодорожный Калининградской области
Художница в поселке Железнодорожный Калининградской области
© Фото : предоставлено Константином Авериным
5 из 5
Улица в поселке Железнодорожный Калининградской области
© Фото : предоставлено Константином Авериным
1 из 5
Поселок Железнодорожный в Калининградской области раньше назывался Гердауэн
© Фото : предоставлено Константином Авериным
2 из 5
Константин Аверин в Калининграде
© Фото : предоставлено Константином Авериным
3 из 5
Экскурсовод Константин Аверин
© Фото : предоставлено Константином Авериным
4 из 5
Художница в поселке Железнодорожный Калининградской области
© Фото : предоставлено Константином Авериным
5 из 5
Он любит путешествовать на автомобиле. Особенно ему нравятся маленькие городки. В Калининградской области это Фридланд (основан в 1312-м, сейчас — Правдинск), Гердауэн (1398, поселок Железнодорожный), Велау (1336, Знаменск), Тапиау (1255, Гвардейск).
«

"Городки аутентичные, местные с энтузиазмом восстанавливают руины. Здесь люди туристами не избалованы и с радостью встречают гостей", — отмечает гид. Очень рекомендует этот маршрут.

Горы Кавказа и самые вкусные хычины

© Фото : предоставлено Павелом БойкоЛучший гид России по версии РГО Павел Бойко
Лучший гид России по версии РГО Павел Бойко - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : предоставлено Павелом Бойко
Лучший гид России по версии РГО Павел Бойко
«

"Народная мудрость гласит: "Тощих украсть проще, потому ешьте хычины", — так заканчивается конкурсный ролик Павла Бойко, победителя в номинации "Лучший гид. Гастрономия".

© Фото : предоставлено Павлом БойкоПавел Бойко
Павел Бойко - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : предоставлено Павлом Бойко
Павел Бойко
Он из Кисловодска, отец работал водителем туристического автобуса. "Взял меня как-то на экскурсию в горы. Мы ехали по ущелью, над нами нависали скалы. Экскурсовод завораживающе читал стихи Лермонтова, — вспоминает Павел. — Когда мы поднялись на Чегет, увидели Эльбрус, я всматривался в вершины и восхищался: какие же они грандиозные!"
© Фото : предоставлено Павлом БойкоГид Павел Бойко с туристами
Гид Павел Бойко с туристами - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : предоставлено Павлом Бойко
Гид Павел Бойко с туристами
После школы он освоил профессии горного гида-проводника, инструктора по горным лыжам и организатора туров. Поднимался на Эльбрус, Казбек, проводил многодневные походы по Северному Кавказу. "Пять тысяч экскурсий, более 200 тысяч километров дорог", — уточняет гид.
В свободное время изучает другие города и страны. Обязательная часть программы — посещение природных зон, ущелий, заповедников, мест, где нет скопления туристов. "Мечтаю увидеть Камчатку, Эверест", — признается Павел.
© Фото : предоставлено Павлом БойкоПавел Бойко на вершине горы
Павел Бойко на вершине горы - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : предоставлено Павлом Бойко
Павел Бойко на вершине горы
Он советует посетить башни горной Ингушетии и Безенгийскую стену. На 13-километровом хребте — шесть из восьми пятитысячников Кавказа. Это еще называют Кавказскими Гималаями. "Сюда стоит приехать летом, когда вершины освобождаются от снега. Можно переночевать у подножия стены, чтобы встретить рассвет", — говорит лауреат.
© Фото : предоставлено Павлом БойкоПавел Бойко, победитель конкурса РГО в номинации "Лучший гид. Гастрономия"
Павел Бойко, победитель конкурса РГО в номинации Лучший гид. Гастрономия - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : предоставлено Павлом Бойко
Павел Бойко, победитель конкурса РГО в номинации "Лучший гид. Гастрономия"
Гость на Кавказе — посланник Бога, его встречали с чашей айрана — символом кавказского гостеприимства и долголетия. Пища горцев всегда была простой и сытной: шашлык из нежнейшей баранины, сыр, пироги, айран.
«

"Пробуйте пироги, в каждом регионе Кавказа их готовят по-особенному", — добавляет гид.

Изучить свой регион

© Фото : предоставлено Ярославом ЖирковымЯрослав Жирков отправляется в путешествие
Ярослав Жирков отправляется в путешествие - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : предоставлено Ярославом Жирковым
Ярослав Жирков отправляется в путешествие
«

"Экскурсовод — не моя профессия", — подчеркивает Ярослав Жирков, выигравший в номинации "Лучший гид. Экотуризм".

Режиссер по образованию, работавший на ТВ, проводит видеоэкскурсии на своем YouTube-канале "Яриус". "Однажды взяв с собой в отпуск камеру, я снял несколько роликов и понял, что мне нравится показывать их зрителям со своими комментариями, — объясняет гид. — Эти видео дают исчерпывающую информацию о маршруте, четкие инструкции, как повторить путешествие".
© Фото : предоставлено Ярославом ЖирковымЯрослав Жирков в путешествии
Ярослав Жирков в путешествии
Ярослав Жирков в путешествии
© Фото : предоставлено Ярославом Жирковым
1 из 3
© Фото : предоставлено Ярославом ЖирковымЯрослав Жирков
Ярослав Жирков
Ярослав Жирков
© Фото : предоставлено Ярославом Жирковым
2 из 3
© Фото : предоставлено Ярославом ЖирковымЯрослав Жирков на озере Эльтон в Волгоградской области
Ярослав Жирков на озере Эльтон в Волгоградской области
Ярослав Жирков на озере Эльтон в Волгоградской области
© Фото : предоставлено Ярославом Жирковым
3 из 3
Ярослав Жирков в путешествии
© Фото : предоставлено Ярославом Жирковым
1 из 3
Ярослав Жирков
© Фото : предоставлено Ярославом Жирковым
2 из 3
Ярослав Жирков на озере Эльтон в Волгоградской области
© Фото : предоставлено Ярославом Жирковым
3 из 3
Он рекомендует туристам внимательнее присмотреться к достопримечательностям ближайших регионов. "Очень многое о них вы просто не знаете. Так, для меня главным открытием последнего времени стали малоизвестные, но интересные места Волгоградской и Астраханской областей. Я создал цикл фильмов на эту тему", — говорит Ярослав. Один из них, про Эльтон, и лег в основу ролика-победителя в конкурсе РГО.
© Фото : предоставлено Ярославом ЖирковымЛучший гид России по версии РГО Ярослав Жирков занимается экотуризмом
Лучший гид России по версии РГО Ярослав Жирков занимается экотуризмом - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : предоставлено Ярославом Жирковым
Лучший гид России по версии РГО Ярослав Жирков занимается экотуризмом
Лауреат планирует расширить аудиторию канала, перейдя на английский язык. "Раньше я открывал малоизвестные достопримечательности Волгоградской области всей стране, теперь хочу показать всему миру, какие прекрасные места есть в России", — отмечает он.
«

Обязательно надо побывать на Кавказе, убежден экскурсовод. "В частности, Красная Поляна — для тех, кому достаточно легкого хайкинга, и Эльбрус — для крепких телом и духом. Ну и Волгоградская область, конечно же. Исчерпывающий путеводитель по ней я уже создал", — уточняет Ярослав.

Вулканы, заповедники и необычные музеи

© Фото : предоставлено Александрой ШарафеевойАлександра Шарафеева
Александра Шарафеева - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : предоставлено Александрой Шарафеевой
Александра Шарафеева
«

"Моя первая экскурсия была в заповеднике "Аркаим" в 2019-м в рамках студенческой практики, — вспоминает Александра Шарафеева, победитель в номинации "Лучший гид. Музей". — Июль, температура 30 градусов, воду и кепку забыла, кожа обгорела, комары искусали с ног до головы. Преодолевая очередной километр, я третий час рассказываю туристам про загадочное древнее городище".

Она решила, что ни за что не станет экскурсоводом. Спустя год гид в Стамбуле водил туристов по любимым местам, потаенным уголкам. Даже в опасный квартал заглядывали, причем когда уже стемнело. "Десять часов подряд я слушала разные истории и не устала — такой талантливый рассказчик. Поняла: хочу так же. Переехав из Челябинска в Петербург, вновь попробовала себя в этой профессии и ни разу не пожалела".
Ролик, представленный на конкурс РГО, Александра посвятила экспонатам Музея Фаберже: знаменитые пасхальные яйца, бонбоньерки, флаконы для духов, похожие на флешку, настольный звонок для вызова прислуги, по форме напоминающий спиннер.
© Фото : предоставлено Александрой ШарафеевойЛучший музейный гид России по версии РГО Александра Шарафеева
Лучший музейный гид России по версии РГО Александра Шарафеева
Лучший музейный гид России по версии РГО Александра Шарафеева
© Фото : предоставлено Александрой Шарафеевой
1 из 2
© Фото : предоставлено Александрой ШарафеевойЭкскурсовод Александра Шарафеева
Экскурсовод Александра Шарафеева
Экскурсовод Александра Шарафеева
© Фото : предоставлено Александрой Шарафеевой
2 из 2
Лучший музейный гид России по версии РГО Александра Шарафеева
© Фото : предоставлено Александрой Шарафеевой
1 из 2
Экскурсовод Александра Шарафеева
© Фото : предоставлено Александрой Шарафеевой
2 из 2
"Посетить Тятю — действующий вулкан на острове Кунашир, кислотное озеро в вулкане Малый Семячик, Самурский виноградный лес в Дагестане, увидеть северное сияние на Кольском полуострове", — такие у нее дальнейшие планы.
Еще всегда хочется вернуться в родной Челябинск, в Самару — чтобы снова побывать на вертолетной площадке, с которой открывается незабываемый вид на Волгу, осмотреть подземное озеро и штольни в горном парке "Рускеала" в Карелии, погулять по Остоженке и другим красивейшим улицам Москвы.
«

"Из музеев предпочитаю те, что в формате "два в одном", например, музей-квартира А. М. Горького в особняке Рябушинского в Москве. С одной стороны, экспозиция посвящена писателю, с другой — это архитектурный шедевр модерна, гимн текучей плавности линий, — объясняет Александра. — Еще интересны небольшие тематические музеи, в частности, Музей истории денег в Петербурге".

Тонкости работы экскурсовода и лучшие места Тамбова

© Фото : предоставлено Андреем СолнцевымЭкскурсовод Андрей Солнцев
Экскурсовод Андрей Солнцев - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : предоставлено Андреем Солнцевым
Экскурсовод Андрей Солнцев
«

"В индустрию гостеприимства я попал около двух лет назад, когда возглавил детский комитет по туризму Тамбовской области, созданный на базе РСТ. Разработка новых экскурсионных маршрутов и турпродуктов — одна из задач организации", — говорит Андрей Солнцев, выигравший в номинации "Лучший гид. До 18 лет".

Он знакомит путешественников с достопримечательностями родного Тамбова. "Экскурсовод — это психолог, артист, водитель, краевед. Стараюсь не перегружать людей информацией, а найти подход, почувствовать — сегодня группа настроена на восприятие исторических фактов или на развлечение, отдых", — рассказывает гид. Лучше всего доносить информацию с помощью интерактива, игр, добавляет он.
© Фото : предоставлено Андреем СолнцевымЛучший молодой гид России по версии РГО Андрей Солнцев
Лучший молодой гид России по версии РГО Андрей Солнцев
Лучший молодой гид России по версии РГО Андрей Солнцев
© Фото : предоставлено Андреем Солнцевым
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© Фото : предоставлено Андреем СолнцымГид Андрей Солнцев
Гид Андрей Солнцев
Гид Андрей Солнцев
© Фото : предоставлено Андреем Солнцым
2 из 2
Лучший молодой гид России по версии РГО Андрей Солнцев
© Фото : предоставлено Андреем Солнцевым
1 из 2
Гид Андрей Солнцев
© Фото : предоставлено Андреем Солнцым
2 из 2
Начинать знакомство с Тамбовом лучше прогулкой по улице Интернациональная. Сталинский ампир, застройка 1980-90-х и современная, у площади Ленина — XVIII и XIX век, перечисляет лауреат. Непременно посетите Казанский мужской монастырь и двухуровневый променад набережной реки Цна. "Основные достопримечательности — вдоль реки", — поясняет гид.
Победа в конкурсе РГО сделала его популярным. "Раньше я работал через туроператоров, теперь гости сами ко мне обращаются. Приятно осознавать, что твоя работа ценится", — признается Андрей. Ради этого и проводят конкурсы — чтобы люди узнали о лучших в своем деле.
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