https://ria.ru/20240316/antonov-1933467587.html

Юрий Антонов проголосовал на выборах президента России

Юрий Антонов проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024

Юрий Антонов проголосовал на выборах президента России

Советский и российский композитор, певец, народный артист России Юрий Антонов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Одинцове, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:43

2024-03-16T12:43

2024-03-16T12:43

выборы президента россии — 2024

новости культуры

россия

юрий антонов

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Советский и российский композитор, певец, народный артист России Юрий Антонов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Одинцове, сообщили в пресс-центре Московской области по выборам президента РФ "Выборы 2024". "Выборы - это большой государственный праздник. Я хочу участвовать в этом празднике, как личность. Я хочу отдать свой голос за человека, которого я выбрал... Знаменательный день. Большинство моих друзей придут на выборы", - заявил Антонов, слова которого приводятся в сообщении официального Telegram-канале пресс-центра. На избирательном участке Антонова по традиции встречают аплодисментами, а из колонок звучат популярные хиты в исполнении артиста, добавляется в сообщении пресс-центра. В свою очередь музыкант отметил, что всегда голосует и не пропускает ни одни выборы - это его гражданская позиция.

https://ria.ru/20240315/kirkorov-1933242134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, россия, юрий антонов