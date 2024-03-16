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Юрий Антонов проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:43 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/antonov-1933467587.html
Юрий Антонов проголосовал на выборах президента России
Юрий Антонов проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024
Юрий Антонов проголосовал на выборах президента России
Советский и российский композитор, певец, народный артист России Юрий Антонов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Одинцове, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:43
2024-03-16T12:43
выборы президента россии — 2024
новости культуры
россия
юрий антонов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Советский и российский композитор, певец, народный артист России Юрий Антонов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Одинцове, сообщили в пресс-центре Московской области по выборам президента РФ "Выборы 2024". "Выборы - это большой государственный праздник. Я хочу участвовать в этом празднике, как личность. Я хочу отдать свой голос за человека, которого я выбрал... Знаменательный день. Большинство моих друзей придут на выборы", - заявил Антонов, слова которого приводятся в сообщении официального Telegram-канале пресс-центра. На избирательном участке Антонова по традиции встречают аплодисментами, а из колонок звучат популярные хиты в исполнении артиста, добавляется в сообщении пресс-центра. В свою очередь музыкант отметил, что всегда голосует и не пропускает ни одни выборы - это его гражданская позиция.
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новости культуры, россия, юрий антонов
Выборы президента России — 2024, Новости культуры, Россия, Юрий Антонов
Юрий Антонов проголосовал на выборах президента России

Певец и композитор Юрий Антонов проголосовал на выборах президента России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Юрий Антонов
Певец Юрий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Юрий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Советский и российский композитор, певец, народный артист России Юрий Антонов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Одинцове, сообщили в пресс-центре Московской области по выборам президента РФ "Выборы 2024".
"Выборы - это большой государственный праздник. Я хочу участвовать в этом празднике, как личность. Я хочу отдать свой голос за человека, которого я выбрал... Знаменательный день. Большинство моих друзей придут на выборы", - заявил Антонов, слова которого приводятся в сообщении официального Telegram-канале пресс-центра.
© Подмосковье выбирает 2024/TelegramНародный артист России Юрий Антонов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Одинцове
Народный артист России Юрий Антонов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Одинцове
© Подмосковье выбирает 2024/Telegram
Народный артист России Юрий Антонов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Одинцове
На избирательном участке Антонова по традиции встречают аплодисментами, а из колонок звучат популярные хиты в исполнении артиста, добавляется в сообщении пресс-центра.
В свою очередь музыкант отметил, что всегда голосует и не пропускает ни одни выборы - это его гражданская позиция.
Филипп Киркоров вместе с отцом Бедросом Киркоровым у избирательного участка в Москве
Филипп Киркоров пришел на избирательный участок в Москве вместе с отцом
15 марта, 14:46
 
Выборы президента России — 2024Новости культурыРоссияЮрий Антонов
 
 
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