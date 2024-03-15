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В Югре явка на выборах президента в первый день превысила 45 процентов

В Югре явка на выборах президента в первый день превысила 45 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

В Югре явка на выборах президента в первый день превысила 45 процентов

Явка на выборах президента России в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам первого дня голосования составила 45,23%, сообщили журналистам в региональном... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:34

2024-03-15T19:34

2024-03-15T19:34

выборы президента россии — 2024

политика

россия

ханты-мансийский автономный округ

владислав даванков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента России в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам первого дня голосования составила 45,23%, сообщили журналистам в региональном избиркоме. "По состоянию на 20.00 (18.00 мск) на выборах президента Российской Федерации в Югре проголосовали 50,7 тысячи человек, что составляет 45,23 % от общего количества избирателей", - говорится в сообщении. Как добавили в избиркоме, жалоб и обращений в комиссию не поступало. В Югре проведение голосования обеспечивают 22 территориальные и 734 участковые избирательные комиссии. За процессом следят более 3 тысяч наблюдателей. На 510 участках организовано видеонаблюдение, на 183 – установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющие производить подсчет в автоматическом режиме. Вахтовики и представители коренных малочисленных народов Севера до 14 марта могли досрочно проголосовать на выборах. По данным югорского избиркома, на труднодоступных территориях свой выбор уже сделали более 50 тысяч человек. Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

ханты-мансийский автономный округ

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политика, россия, ханты-мансийский автономный округ, владислав даванков