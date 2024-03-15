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На выставке "Россия" рассказали об эффекте применения ИИ в страховании - РИА Новости, 15.03.2024
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18:40 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vystavka-1933330788.html
На выставке "Россия" рассказали об эффекте применения ИИ в страховании
На выставке "Россия" рассказали об эффекте применения ИИ в страховании - РИА Новости, 15.03.2024
На выставке "Россия" рассказали об эффекте применения ИИ в страховании
Сегодня искусственный интеллект активно применяется в финансовом секторе, и большинство продуктов и сервисов неразрывно связаны с данной технологией, ИИ... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:40
2024-03-15T18:40
технологии
вск (страховой дом)
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сегодня искусственный интеллект активно применяется в финансовом секторе, и большинство продуктов и сервисов неразрывно связаны с данной технологией, ИИ позволил качественно улучшить или повысить эффективность взаимодействия между участниками рынка – страховщиками, их партнерами и клиентами, за счет автоматизации многих сложных процессов, заявила член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина. Как уточнили в пресс-службе компании, заявление прозвучало на выставке-форуме "Россия" в рамках "Дня искусственного интеллекта". Сорокина привела в пример цифровое урегулирование страхового события с распознаванием повреждений авто по фото при помощи технологии компьютерного зрения. Сорокина также отметила, что страховая отрасль, как сектор финансовых услуг, работает на основе данных, все продукты компании формируются, используя их. Поэтому искусственный интеллект является базовой технологией страховщиков – он применяется в ценообразовании, при оценке спроса, оптимизации операционных процессов, взаимодействии с клиентом в дистанционных каналах, работе с персоналом. Однако есть области, где ИИ еще только должен продемонстрировать свой потенциал – например, при разработке новых продуктов или в сервисах для превенции страховых случаев, особенно в медицине и автостраховании, добавила член Совета директоров Страхового Дома ВСК. Она подчеркнула, что ярким примером применения ИИ является сфера здравоохранения. Сейчас в частном медицинском секторе уровень цифровизации значительно ниже, чем в государственном. При этом, медицинское страхование подразумевает взаимодействие сразу нескольких участников – страховщиков, клиник, пациентов. Сорокина рассказала, что ВСК стала применять искусственный интеллект в этом сегменте. Например, ИИ проверяет счета, прейскуранты, гарантийные письма в автоматическом режиме, существенно снижая нагрузку на экспертов. Эксперт в ходе выступления сообщила, что еще одна сфера широкого применения ИИ в отрасли – автострахование. На старте работ уровень распознавания повреждений авто по фото составлял 36%. Сегодня показатель достиг 80%, но даже при таком качестве все равно необходима верификация эксперта. Сорокина добавила, что наиболее заметный эффект для бизнеса от внедрения ИИ возможен только при одновременном применении различных цифровых решений. Также благодаря ИИ сокращается риск мошенничества со стороны пользователей при урегулировании убытков, соответственно снижаются финансовые потери компании. "У искусственного интеллекта достаточно широкая сфера применения в страховой отрасли. Он позволяет решать много задач – оптимизировать клиентский путь, операционные процессы, формировать справедливые тарифы для клиентов. Однако участникам рынка еще есть, над чем работать. Например, перспективное направление – автоматизированное получение страховщиками данных о ДТП с дорожных камер. Это позволило бы значительно упростить процесс урегулирования страховых случаев. Пилотный проект по интеграции сервисов ВСК и программного комплекса "Цифровой патруль" уже доказал свою эффективность в Свердловской области", - цитирует пресс-служба Сорокину. Она также выразила надежду, что в будущем проект будет масштабирован и в других регионах. "Для этого необходима стандартизация программного обеспечения систем видеонаблюдения, а также соответственные законодательные изменения", - резюмировала представитель ВСК.
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технологии, вск (страховой дом), россия
Технологии, ВСК (страховой дом), Россия

На выставке "Россия" рассказали об эффекте применения ИИ в страховании

© Фото предоставлено пресс-службой Страхового Дома ВСКНа выставке "Россия" рассказали об эффекте применения ИИ в страховании
На выставке Россия рассказали об эффекте применения ИИ в страховании
© Фото предоставлено пресс-службой Страхового Дома ВСК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сегодня искусственный интеллект активно применяется в финансовом секторе, и большинство продуктов и сервисов неразрывно связаны с данной технологией, ИИ позволил качественно улучшить или повысить эффективность взаимодействия между участниками рынка – страховщиками, их партнерами и клиентами, за счет автоматизации многих сложных процессов, заявила член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.
Как уточнили в пресс-службе компании, заявление прозвучало на выставке-форуме "Россия" в рамках "Дня искусственного интеллекта".
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Сорокина привела в пример цифровое урегулирование страхового события с распознаванием повреждений авто по фото при помощи технологии компьютерного зрения.
Сорокина также отметила, что страховая отрасль, как сектор финансовых услуг, работает на основе данных, все продукты компании формируются, используя их. Поэтому искусственный интеллект является базовой технологией страховщиков – он применяется в ценообразовании, при оценке спроса, оптимизации операционных процессов, взаимодействии с клиентом в дистанционных каналах, работе с персоналом. Однако есть области, где ИИ еще только должен продемонстрировать свой потенциал – например, при разработке новых продуктов или в сервисах для превенции страховых случаев, особенно в медицине и автостраховании, добавила член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
Она подчеркнула, что ярким примером применения ИИ является сфера здравоохранения. Сейчас в частном медицинском секторе уровень цифровизации значительно ниже, чем в государственном. При этом, медицинское страхование подразумевает взаимодействие сразу нескольких участников – страховщиков, клиник, пациентов.
Сорокина рассказала, что ВСК стала применять искусственный интеллект в этом сегменте. Например, ИИ проверяет счета, прейскуранты, гарантийные письма в автоматическом режиме, существенно снижая нагрузку на экспертов.
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Эксперт в ходе выступления сообщила, что еще одна сфера широкого применения ИИ в отрасли – автострахование. На старте работ уровень распознавания повреждений авто по фото составлял 36%. Сегодня показатель достиг 80%, но даже при таком качестве все равно необходима верификация эксперта.
Сорокина добавила, что наиболее заметный эффект для бизнеса от внедрения ИИ возможен только при одновременном применении различных цифровых решений.
Также благодаря ИИ сокращается риск мошенничества со стороны пользователей при урегулировании убытков, соответственно снижаются финансовые потери компании.
"У искусственного интеллекта достаточно широкая сфера применения в страховой отрасли. Он позволяет решать много задач – оптимизировать клиентский путь, операционные процессы, формировать справедливые тарифы для клиентов. Однако участникам рынка еще есть, над чем работать. Например, перспективное направление – автоматизированное получение страховщиками данных о ДТП с дорожных камер. Это позволило бы значительно упростить процесс урегулирования страховых случаев. Пилотный проект по интеграции сервисов ВСК и программного комплекса "Цифровой патруль" уже доказал свою эффективность в Свердловской области", - цитирует пресс-служба Сорокину.
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Она также выразила надежду, что в будущем проект будет масштабирован и в других регионах.
"Для этого необходима стандартизация программного обеспечения систем видеонаблюдения, а также соответственные законодательные изменения", - резюмировала представитель ВСК.
 
ТехнологииВСК (страховой дом)Россия
 
 
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