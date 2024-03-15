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Явка на выборах в Архангельской области составила почти 30 процентов
Явка на выборах в Архангельской области составила почти 30 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах в Архангельской области составила почти 30 процентов
Явка избирателей в Архангельской области на выборах президента РФ в первый день голосования составила 29,14% от общего числа избирателей, также 69%... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:46
2024-03-15T21:46
2024-03-15T21:47
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МУРМАНСК, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей в Архангельской области на выборах президента РФ в первый день голосования составила 29,14% от общего числа избирателей, также 69% проголосовали дистанционно, сообщили в областной избирательной комиссии. "Пятнадцатого марта на избирательных участках Архангельской области на 20.00 проголосовало 217 358 человек (29,14%), а с помощью ДЭГ на 20.43 – 70 305 человек (69% от общего кол-ва участников ДЭГ)", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Политика, Архангельская область, Николай Харитонов
Явка на выборах в Архангельской области составила почти 30 процентов
Явка на выборах президента РФ в Архангельской области составила почти 30%