https://ria.ru/20240315/vybory-1933377356.html

Явка на выборах в Архангельской области составила почти 30 процентов

Явка на выборах в Архангельской области составила почти 30 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах в Архангельской области составила почти 30 процентов

Явка избирателей в Архангельской области на выборах президента РФ в первый день голосования составила 29,14% от общего числа избирателей, также 69%... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:46

2024-03-15T21:46

2024-03-15T21:47

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

совет федерации рф

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

россия

политика

архангельская область

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МУРМАНСК, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей в Архангельской области на выборах президента РФ в первый день голосования составила 29,14% от общего числа избирателей, также 69% проголосовали дистанционно, сообщили в областной избирательной комиссии. "Пятнадцатого марта на избирательных участках Архангельской области на 20.00 проголосовало 217 358 человек (29,14%), а с помощью ДЭГ на 20.43 – 70 305 человек (69% от общего кол-ва участников ДЭГ)", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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выборы президента рф, совет федерации рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, политика, архангельская область, николай харитонов