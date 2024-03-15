https://ria.ru/20240315/vybory-1933356938.html
Явка избирателей на выборах в Подмосковье достигла 24,31 процента
Явка избирателей на выборах в Подмосковье достигла 24,31 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в Подмосковье достигла 24,31 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ в Подмосковье на 20.00 мск составила 24,31% на избирательных участках и 68,85% дистанционно (из числа получивших... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:24
2024-03-15T20:24
2024-03-15T20:24
выборы президента россии — 2024
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ОДИНЦОВО, 15 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Подмосковье на 20.00 мск составила 24,31% на избирательных участках и 68,85% дистанционно (из числа получивших доступ к ДЭГ), сообщили в Мособлизбиркоме. "В 20:00 закрылись все избирательные участки в Московской области. Явка избирателей на территории Московской области по состоянию на 20:00 составила: на избирательных участках - 1 292 252 человека (24,31%), дистанционное электронное голосование - 594 742 человека (68,85%)", - сообщается в официальном Telegram-канале Мособлизбиркома. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Политика, Московская область (Подмосковье), Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка избирателей на выборах в Подмосковье достигла 24,31 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ в Подмосковье достигла 24,31%