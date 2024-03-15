https://ria.ru/20240315/vybory-1933283248.html

Явка избирателей на выборах в Иркутской области достигла 19,41 процента

Явка избирателей на выборах в Иркутской области достигла 19,41 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах в Иркутской области достигла 19,41 процента

Явка на выборах президента РФ в Иркутской области на 15.00 пятницы по местному времени (10.00 мск) превысила 19,4%, что является хорошим показателем, сообщил... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:26

2024-03-15T16:26

2024-03-15T16:28

политика

иркутская область

россия

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Иркутской области на 15.00 пятницы по местному времени (10.00 мск) превысила 19,4%, что является хорошим показателем, сообщил председатель избирательной комиссии региона Илья Дмитриев. Во время прямого включения из региона в ЦИК РФ Дмитриев уточнил, что только недавно в Иркутской области закрылись избирательные участки и в настоящий момент ведется подсчет, сколько жителей региона приняло участие в голосовании на выборах президента РФ в пятницу. "На 15 часов – 19,41%... Хорошая явка в настоящий момент. У нас работает 1872 участковые избирательные комиссии, из них 26 в местах временного пребывания. В их составах 14 985 членов участковых избирательных комиссий", - сказал Дмитриев. По его словам, организацией процесса выборов также занимается 45 территориальных избирательных комиссий, в списки наблюдателей включены 5163 человека, а ход голосования освещают 160 журналистов. "По мобильному избирателю в Иркутской области на этих выборах включено рекордное количество человек – 98 924 избирателя", - отметил председатель регионального избиркома. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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политика, иркутская область, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф