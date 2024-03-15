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Ветеран из Дагестана в 99 лет пришел на выборы президента России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:00 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/veteran-1933351517.html
Ветеран из Дагестана в 99 лет пришел на выборы президента России
Ветеран из Дагестана в 99 лет пришел на выборы президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Ветеран из Дагестана в 99 лет пришел на выборы президента России
Ветеран Великой Отечественной войны из дагестанского Каспийска Муса Багаудинов, которому скоро исполнится 100 лет, пришел на избирательный участок, чтобы... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:00
2024-03-15T20:00
выборы президента россии — 2024
политика
каспийск
россия
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МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из дагестанского Каспийска Муса Багаудинов, которому скоро исполнится 100 лет, пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента России, сообщается в Telegram-канале администрации города. “Ветеран Великой Отечественной войны из Каспийска Муса Багаудинов посетил избирательный участок и сделал свой выбор”, – говорится в сообщении. Багаудинов поделился впечатлениями. “Очень хорошие выборы… Через два месяца мне 100 лет исполняется. Я пришел голосовать", – говорит ветеран на видео, которое опубликовано в Telegram-канале мэрии Каспийска. В пятницу в 8.00 в Дагестане открылся 1861 избирательный участок для голосования на выборах президента России. По данным избиркома, в республике более 1,7 миллиона избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933344030.html
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политика, каспийск, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Каспийск, Россия
Ветеран из Дагестана в 99 лет пришел на выборы президента России

Ветеран из Дагестана в 99 лет лично пришел проголосовать на участок

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
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МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из дагестанского Каспийска Муса Багаудинов, которому скоро исполнится 100 лет, пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента России, сообщается в Telegram-канале администрации города.
“Ветеран Великой Отечественной войны из Каспийска Муса Багаудинов посетил избирательный участок и сделал свой выбор”, – говорится в сообщении.
Багаудинов поделился впечатлениями. “Очень хорошие выборы… Через два месяца мне 100 лет исполняется. Я пришел голосовать", – говорит ветеран на видео, которое опубликовано в Telegram-канале мэрии Каспийска.
В пятницу в 8.00 в Дагестане открылся 1861 избирательный участок для голосования на выборах президента России. По данным избиркома, в республике более 1,7 миллиона избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаКаспийскРоссия
 
 
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