https://ria.ru/20240315/veteran-1933351517.html

Ветеран из Дагестана в 99 лет пришел на выборы президента России

Ветеран из Дагестана в 99 лет пришел на выборы президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Ветеран из Дагестана в 99 лет пришел на выборы президента России

Ветеран Великой Отечественной войны из дагестанского Каспийска Муса Багаудинов, которому скоро исполнится 100 лет, пришел на избирательный участок, чтобы... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:00

2024-03-15T20:00

2024-03-15T20:00

выборы президента россии — 2024

политика

каспийск

россия

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МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из дагестанского Каспийска Муса Багаудинов, которому скоро исполнится 100 лет, пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента России, сообщается в Telegram-канале администрации города. “Ветеран Великой Отечественной войны из Каспийска Муса Багаудинов посетил избирательный участок и сделал свой выбор”, – говорится в сообщении. Багаудинов поделился впечатлениями. “Очень хорошие выборы… Через два месяца мне 100 лет исполняется. Я пришел голосовать", – говорит ветеран на видео, которое опубликовано в Telegram-канале мэрии Каспийска. В пятницу в 8.00 в Дагестане открылся 1861 избирательный участок для голосования на выборах президента России. По данным избиркома, в республике более 1,7 миллиона избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933344030.html

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политика, каспийск, россия