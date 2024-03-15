Шольц пообещал закупать больше оружия у третьих стран для поставок Украине
Шольц: Германия, Франция и Польша увеличат закупки оружия для поставок Украине
© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Германия, Франция и Польша увеличат закупки оружия у третьих стран для последующей поставке Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Сегодня мы договорились о ряде приоритетов. Среди прочего мы, начиная уже сейчас, закупим еще больше оружия для Украины, причем на всем мировом рынке. Это хорошее улучшение. Во-вторых, будет расширено производство военной техники, в том числе за счет сотрудничества с партнерами на Украине", - сообщил Шольц, его речь транслировалась на сайте немецкого правительства.
В пятницу в Берлине состоялась встреча лидеров Германии, Франции и Польши. Шольц, Макрон и Туск в так называемом формате Веймарского треугольника обсудили вопросы поддержки Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.