Рейтинг@Mail.ru
Шольц пообещал закупать больше оружия у третьих стран для поставок Украине - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933343239.html
Шольц пообещал закупать больше оружия у третьих стран для поставок Украине
Шольц пообещал закупать больше оружия у третьих стран для поставок Украине - РИА Новости, 15.03.2024
Шольц пообещал закупать больше оружия у третьих стран для поставок Украине
Германия, Франция и Польша увеличат закупки оружия у третьих стран для последующей поставке Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:18
2024-03-15T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
олаф шольц
польша
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696908_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_efe3e62e6647474b87a1f57bc7848217.jpg
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Германия, Франция и Польша увеличат закупки оружия у третьих стран для последующей поставке Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском. "Сегодня мы договорились о ряде приоритетов. Среди прочего мы, начиная уже сейчас, закупим еще больше оружия для Украины, причем на всем мировом рынке. Это хорошее улучшение. Во-вторых, будет расширено производство военной техники, в том числе за счет сотрудничества с партнерами на Украине", - сообщил Шольц, его речь транслировалась на сайте немецкого правительства. В пятницу в Берлине состоялась встреча лидеров Германии, Франции и Польши. Шольц, Макрон и Туск в так называемом формате Веймарского треугольника обсудили вопросы поддержки Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
украина
германия
польша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696908_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a299b0c4ac8730371d66130eefab002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, олаф шольц, польша, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, Польша, Франция
Шольц пообещал закупать больше оружия у третьих стран для поставок Украине

Шольц: Германия, Франция и Польша увеличат закупки оружия для поставок Украине

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Германия, Франция и Польша увеличат закупки оружия у третьих стран для последующей поставке Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Сегодня мы договорились о ряде приоритетов. Среди прочего мы, начиная уже сейчас, закупим еще больше оружия для Украины, причем на всем мировом рынке. Это хорошее улучшение. Во-вторых, будет расширено производство военной техники, в том числе за счет сотрудничества с партнерами на Украине", - сообщил Шольц, его речь транслировалась на сайте немецкого правительства.
Президент России Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Морковка без гарантии: Запад не сможет заманить Россию на переговоры
14 марта, 08:00
В пятницу в Берлине состоялась встреча лидеров Германии, Франции и Польши. Шольц, Макрон и Туск в так называемом формате Веймарского треугольника обсудили вопросы поддержки Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Австрийские миротворческие силы НАТО EUFOR - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Европейцам приказали стать пушечным мясом. Они согласились
9 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияОлаф ШольцПольшаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала