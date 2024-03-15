https://ria.ru/20240315/ukraina-1933343239.html

Шольц пообещал закупать больше оружия у третьих стран для поставок Украине

Шольц пообещал закупать больше оружия у третьих стран для поставок Украине - РИА Новости, 15.03.2024

Шольц пообещал закупать больше оружия у третьих стран для поставок Украине

Германия, Франция и Польша увеличат закупки оружия у третьих стран для последующей поставке Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:18

2024-03-15T19:18

2024-03-15T19:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

олаф шольц

польша

франция

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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Германия, Франция и Польша увеличат закупки оружия у третьих стран для последующей поставке Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском. "Сегодня мы договорились о ряде приоритетов. Среди прочего мы, начиная уже сейчас, закупим еще больше оружия для Украины, причем на всем мировом рынке. Это хорошее улучшение. Во-вторых, будет расширено производство военной техники, в том числе за счет сотрудничества с партнерами на Украине", - сообщил Шольц, его речь транслировалась на сайте немецкого правительства. В пятницу в Берлине состоялась встреча лидеров Германии, Франции и Польши. Шольц, Макрон и Туск в так называемом формате Веймарского треугольника обсудили вопросы поддержки Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

украина

германия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, олаф шольц, польша, франция