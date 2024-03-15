https://ria.ru/20240315/uchastok-1933353456.html

Москалькова посетила участок для голосования незрячих в Петербурге

Москалькова посетила участок для голосования незрячих в Петербурге - РИА Новости, 15.03.2024

Москалькова посетила участок для голосования незрячих в Петербурге

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что посетила в Санкт-Петербурге участок для голосования слабовидящих и незрячих... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:09

2024-03-15T20:09

2024-03-15T20:18

выборы президента россии — 2024

санкт-петербург

россия

татьяна москалькова

совет федерации рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933354564_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4fa323503a7c510c828aecd2f2fd68c1.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что посетила в Санкт-Петербурге участок для голосования слабовидящих и незрячих избирателей, участок обеспечен всем необходимым. "В Центре медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению в Санкт-Петербурге посетили совместно с региональным уполномоченным участок для голосования слабовидящих и незрячих избирателей. Участок обеспечен необходимыми трафаретами с шрифтом Брайля, предусмотрено звуковое дублирование информации, полы оборудованы тактильной разметкой. Для помощи организованы группы волонтеров", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, татьяна москалькова, совет федерации рф, политика