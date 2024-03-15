Москалькова посетила участок для голосования незрячих в Петербурге
Москалькова посетила участок для слабовидящих и незрячих в Петербурге
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в Санкт-Петербурге участок для голосования слабовидящих и незрячих избирателей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в Санкт-Петербурге участок для голосования слабовидящих и незрячих избирателей
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что посетила в Санкт-Петербурге участок для голосования слабовидящих и незрячих избирателей, участок обеспечен всем необходимым.
"В Центре медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению в Санкт-Петербурге посетили совместно с региональным уполномоченным участок для голосования слабовидящих и незрячих избирателей. Участок обеспечен необходимыми трафаретами с шрифтом Брайля, предусмотрено звуковое дублирование информации, полы оборудованы тактильной разметкой. Для помощи организованы группы волонтеров", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.