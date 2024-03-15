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Москалькова посетила участок для голосования незрячих в Петербурге - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:09 15.03.2024 (обновлено: 20:18 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/uchastok-1933353456.html
Москалькова посетила участок для голосования незрячих в Петербурге
Москалькова посетила участок для голосования незрячих в Петербурге - РИА Новости, 15.03.2024
Москалькова посетила участок для голосования незрячих в Петербурге
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что посетила в Санкт-Петербурге участок для голосования слабовидящих и незрячих... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:09
2024-03-15T20:18
выборы президента россии — 2024
санкт-петербург
россия
татьяна москалькова
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что посетила в Санкт-Петербурге участок для голосования слабовидящих и незрячих избирателей, участок обеспечен всем необходимым. "В Центре медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению в Санкт-Петербурге посетили совместно с региональным уполномоченным участок для голосования слабовидящих и незрячих избирателей. Участок обеспечен необходимыми трафаретами с шрифтом Брайля, предусмотрено звуковое дублирование информации, полы оборудованы тактильной разметкой. Для помощи организованы группы волонтеров", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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санкт-петербург, россия, татьяна москалькова, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Санкт-Петербург, Россия, Татьяна Москалькова, Совет Федерации РФ, Политика
Москалькова посетила участок для голосования незрячих в Петербурге

Москалькова посетила участок для слабовидящих и незрячих в Петербурге

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в Санкт-Петербурге участок для голосования слабовидящих и незрячих избирателей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в Санкт-Петербурге участок для голосования слабовидящих и незрячих избирателей - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в Санкт-Петербурге участок для голосования слабовидящих и незрячих избирателей
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что посетила в Санкт-Петербурге участок для голосования слабовидящих и незрячих избирателей, участок обеспечен всем необходимым.
"В Центре медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению в Санкт-Петербурге посетили совместно с региональным уполномоченным участок для голосования слабовидящих и незрячих избирателей. Участок обеспечен необходимыми трафаретами с шрифтом Брайля, предусмотрено звуковое дублирование информации, полы оборудованы тактильной разметкой. Для помощи организованы группы волонтеров", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря 2023, 14:42
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Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024Санкт-ПетербургРоссияТатьяна МоскальковаСовет Федерации РФПолитика
 
 
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