https://ria.ru/20240315/struktura-1933393464.html

Куба планирует открыть структуру, аналогичную российскому ВЭБу

Куба планирует открыть структуру, аналогичную российскому ВЭБу - РИА Новости, 15.03.2024

Куба планирует открыть структуру, аналогичную российскому ВЭБу

Куба откроет у себя структуру, аналогичную государственной корпорации ВЭБ.РФ для более эффективной работы российский инвесторов, сказал вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:21

2024-03-15T19:21

2024-03-15T23:24

экономика

куба

россия

дмитрий чернышенко

рикардо кабрисас

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Куба откроет у себя структуру, аналогичную государственной корпорации ВЭБ.РФ для более эффективной работы российский инвесторов, сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе 21 заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Вы упомянули о том, что ВЭБ провел для вас презентацию штаба и вам понравилась работа нашего штаба. Аналогичную структуру вы откроете на кубинской стороне, для того, чтобы нашим инвесторам было также эффективно работать на территории Кубы", - сообщил Чернышенко. Зампред правительства РФ также предложил вице-премьеру Кубы Рикардо Кабрисасу зафиксировать это предложение в двусторонних документах.

https://ria.ru/20240315/kuba-1933317524.html

куба

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экономика, куба, россия, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас