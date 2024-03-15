https://ria.ru/20240315/struktura-1933393464.html
Куба планирует открыть структуру, аналогичную российскому ВЭБу
Куба планирует открыть структуру, аналогичную российскому ВЭБу - РИА Новости, 15.03.2024
Куба планирует открыть структуру, аналогичную российскому ВЭБу
Куба откроет у себя структуру, аналогичную государственной корпорации ВЭБ.РФ для более эффективной работы российский инвесторов, сказал вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:21
2024-03-15T19:21
2024-03-15T23:24
экономика
куба
россия
дмитрий чернышенко
рикардо кабрисас
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Куба откроет у себя структуру, аналогичную государственной корпорации ВЭБ.РФ для более эффективной работы российский инвесторов, сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе 21 заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Вы упомянули о том, что ВЭБ провел для вас презентацию штаба и вам понравилась работа нашего штаба. Аналогичную структуру вы откроете на кубинской стороне, для того, чтобы нашим инвесторам было также эффективно работать на территории Кубы", - сообщил Чернышенко. Зампред правительства РФ также предложил вице-премьеру Кубы Рикардо Кабрисасу зафиксировать это предложение в двусторонних документах.
https://ria.ru/20240315/kuba-1933317524.html
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экономика, куба, россия, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас
Экономика, Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко, Рикардо Кабрисас
Куба планирует открыть структуру, аналогичную российскому ВЭБу
Чернышенко: Куба планирует открыть структуру, аналогичную российскому ВЭБу
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Куба откроет у себя структуру, аналогичную государственной корпорации ВЭБ.РФ для более эффективной работы российский инвесторов, сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе 21 заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Вы упомянули о том, что ВЭБ провел для вас презентацию штаба и вам понравилась работа нашего штаба. Аналогичную структуру вы откроете на кубинской стороне, для того, чтобы нашим инвесторам было также эффективно работать на территории Кубы", - сообщил Чернышенко.
Зампред правительства РФ также предложил вице-премьеру Кубы Рикардо Кабрисасу зафиксировать это предложение в двусторонних документах.
Чернышенко: более ста российских компаний работают на кубинском направлении