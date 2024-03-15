Рейтинг@Mail.ru
Куба планирует открыть структуру, аналогичную российскому ВЭБу - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 15.03.2024 (обновлено: 23:24 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/struktura-1933393464.html
Куба планирует открыть структуру, аналогичную российскому ВЭБу
Куба планирует открыть структуру, аналогичную российскому ВЭБу - РИА Новости, 15.03.2024
Куба планирует открыть структуру, аналогичную российскому ВЭБу
Куба откроет у себя структуру, аналогичную государственной корпорации ВЭБ.РФ для более эффективной работы российский инвесторов, сказал вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:21
2024-03-15T23:24
экономика
куба
россия
дмитрий чернышенко
рикардо кабрисас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845380005_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86fc891fb98eef71e61c68b4e808cb82.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Куба откроет у себя структуру, аналогичную государственной корпорации ВЭБ.РФ для более эффективной работы российский инвесторов, сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе 21 заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Вы упомянули о том, что ВЭБ провел для вас презентацию штаба и вам понравилась работа нашего штаба. Аналогичную структуру вы откроете на кубинской стороне, для того, чтобы нашим инвесторам было также эффективно работать на территории Кубы", - сообщил Чернышенко. Зампред правительства РФ также предложил вице-премьеру Кубы Рикардо Кабрисасу зафиксировать это предложение в двусторонних документах.
https://ria.ru/20240315/kuba-1933317524.html
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845380005_0:0:2568:1926_1920x0_80_0_0_4684cfe03901ec83da728aa46c5159ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, куба, россия, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас
Экономика, Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко, Рикардо Кабрисас
Куба планирует открыть структуру, аналогичную российскому ВЭБу

Чернышенко: Куба планирует открыть структуру, аналогичную российскому ВЭБу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Куба откроет у себя структуру, аналогичную государственной корпорации ВЭБ.РФ для более эффективной работы российский инвесторов, сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе 21 заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Вы упомянули о том, что ВЭБ провел для вас презентацию штаба и вам понравилась работа нашего штаба. Аналогичную структуру вы откроете на кубинской стороне, для того, чтобы нашим инвесторам было также эффективно работать на территории Кубы", - сообщил Чернышенко.
Зампред правительства РФ также предложил вице-премьеру Кубы Рикардо Кабрисасу зафиксировать это предложение в двусторонних документах.
Вид на Тринидад - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Чернышенко: более ста российских компаний работают на кубинском направлении
Вчера, 17:58
 
ЭкономикаКубаРоссияДмитрий ЧернышенкоРикардо Кабрисас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала