https://ria.ru/20240315/strugatskie-1933162851.html

Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких

Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких - РИА Новости, 15.03.2024

Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких

Братья Стругацкие описывали в своих книгах будущее и не могли обойтись без новых слов. В их произведениях появляются ранее незнакомые советскому читателю "сталкеры", "прогрессоры" и даже "людены", но у каждого из них вполне понятное происхождение. Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы.

2024-03-15T12:00

2024-03-15T12:00

2024-03-15T12:00

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Кем были старатели, «попаданцы» и сверхлюди в книгах Стругацких Братья Стругацкие описывали в своих книгах будущее и не могли обойтись без новых слов. В их произведениях появляются ранее незнакомые советскому читателю «сталкеры», «прогрессоры» и даже «людены», но у каждого из них вполне понятное происхождение. Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы. audio/mpeg

Кем были старатели, «попаданцы» и сверхлюди в книгах Стругацких Братья Стругацкие описывали в своих книгах будущее и не могли обойтись без новых слов. В их произведениях появляются ранее незнакомые советскому читателю «сталкеры», «прогрессоры» и даже «людены», но у каждого из них вполне понятное происхождение. Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы. audio/mpeg

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