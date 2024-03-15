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Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких
Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких - РИА Новости, 15.03.2024
Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких
Братья Стругацкие описывали в своих книгах будущее и не могли обойтись без новых слов. В их произведениях появляются ранее незнакомые советскому читателю "сталкеры", "прогрессоры" и даже "людены", но у каждого из них вполне понятное происхождение. Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы.
2024-03-15T12:00
2024-03-15T12:00
2024-03-15T12:00
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Кем были старатели, «попаданцы» и сверхлюди в книгах Стругацких
Братья Стругацкие описывали в своих книгах будущее и не могли обойтись без новых слов. В их произведениях появляются ранее незнакомые советскому читателю «сталкеры», «прогрессоры» и даже «людены», но у каждого из них вполне понятное происхождение. Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы.
audio/mpeg
Кем были старатели, «попаданцы» и сверхлюди в книгах Стругацких
Братья Стругацкие описывали в своих книгах будущее и не могли обойтись без новых слов. В их произведениях появляются ранее незнакомые советскому читателю «сталкеры», «прогрессоры» и даже «людены», но у каждого из них вполне понятное происхождение. Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы.
audio/mpeg
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Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких
Братья Стругацкие описывали в своих книгах будущее и не могли обойтись без новых слов. В их произведениях появляются ранее незнакомые советскому читателю "сталкеры", "прогрессоры" и даже "людены", но у каждого из них вполне понятное происхождение. Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы.