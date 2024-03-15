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Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких - РИА Новости, 15.03.2024
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12:00 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/strugatskie-1933162851.html
Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких
Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких - РИА Новости, 15.03.2024
Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких
Братья Стругацкие описывали в своих книгах будущее и не могли обойтись без новых слов. В их произведениях появляются ранее незнакомые советскому читателю "сталкеры", "прогрессоры" и даже "людены", но у каждого из них вполне понятное происхождение. Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы.
2024-03-15T12:00
2024-03-15T12:00
как это по-русски
стругацкие
литература
аркадий стругацкий
борис стругацкий
трудно быть богом
кинофестиваль "сталкер"
андрей тарковский
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Кем были старатели, «попаданцы» и сверхлюди в книгах Стругацких
Братья Стругацкие описывали в своих книгах будущее и не могли обойтись без новых слов. В их произведениях появляются ранее незнакомые советскому читателю «сталкеры», «прогрессоры» и даже «людены», но у каждого из них вполне понятное происхождение. Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы.
audio/mpeg
Кем были старатели, «попаданцы» и сверхлюди в книгах Стругацких
Братья Стругацкие описывали в своих книгах будущее и не могли обойтись без новых слов. В их произведениях появляются ранее незнакомые советскому читателю «сталкеры», «прогрессоры» и даже «людены», но у каждого из них вполне понятное происхождение. Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы.
audio/mpeg
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стругацкие, литература, аркадий стругацкий, борис стругацкий, трудно быть богом, кинофестиваль "сталкер", андрей тарковский, чернобыль, аудио, прогресс
Как это по-русски, Стругацкие, Литература, Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, Трудно быть богом, Кинофестиваль "Сталкер", Андрей Тарковский, Чернобыль, прогресс
Как это по-русски

Кем были старатели, "попаданцы" и сверхлюди в книгах Стругацких

Как это по-русски
Кем были старатели, «попаданцы» и сверхлюди в книгах Стругацких
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Братья Стругацкие описывали в своих книгах будущее и не могли обойтись без новых слов. В их произведениях появляются ранее незнакомые советскому читателю "сталкеры", "прогрессоры" и даже "людены", но у каждого из них вполне понятное происхождение. Рассказываем, как Аркадий и Борис Стругацкие придумывали свои неологизмы.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Автор эпизода: Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Как это по-русскиСтругацкиеЛитератураАркадий СтругацкийБорис СтругацкийТрудно быть богомКинофестиваль "Сталкер"Андрей ТарковскийЧернобыльпрогресс
 
 
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