https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933389366.html

СМИ: формирования ВСУ при попытках прорыва границы попали в огневой мешок

СМИ: формирования ВСУ при попытках прорыва границы попали в огневой мешок - РИА Новости, 15.03.2024

СМИ: формирования ВСУ при попытках прорыва границы попали в огневой мешок

Формирования ВСУ при попытках прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях попали в огневой мешок, говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:51

2024-03-15T22:51

2024-03-15T23:27

специальная военная операция на украине

курская область

павел зарубин

вооруженные силы украины

сергей шойгу

безопасность

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Формирования ВСУ при попытках прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях попали в огневой мешок, говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1"."Группа была блокирована с трех сторон, завязался активный контактный бой. По сути, эта группа противника попала в настоящий огненный мешок", - говорится в сюжете со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.Как отмечается, чтобы пресечь пути отхода за спиной противника спецтехника произвела дистанционное минирование.По информации, предоставленной министром обороны, в результате атаки госграницы ВСУ пытались дойти "чуть ли не до Белгорода" и снять на видео водружение украинского флага на российской территории.По словам Шойгу, десантная группа, сброшенная с помощью вертолетов рядом с границей РФ в составе 30 человек, зашла вглубь территории России только на 400 метров, и их целью, судя по всему, было создание "некоего плацдарма".Уточняется, что заблокированная группа ВСУ ждала подкрепления, но в момент выдвижения дополнительной группы по ним были нанесены удары авиации и артиллерии. В результате обе группы были "практически полностью" уничтожены.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, павел зарубин, вооруженные силы украины, сергей шойгу, безопасность, россия