Рейтинг@Mail.ru
СМИ: формирования ВСУ при попытках прорыва границы попали в огневой мешок - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 15.03.2024 (обновлено: 23:27 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933389366.html
СМИ: формирования ВСУ при попытках прорыва границы попали в огневой мешок
СМИ: формирования ВСУ при попытках прорыва границы попали в огневой мешок - РИА Новости, 15.03.2024
СМИ: формирования ВСУ при попытках прорыва границы попали в огневой мешок
Формирования ВСУ при попытках прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях попали в огневой мешок, говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:51
2024-03-15T23:27
специальная военная операция на украине
курская область
павел зарубин
вооруженные силы украины
сергей шойгу
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Формирования ВСУ при попытках прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях попали в огневой мешок, говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1"."Группа была блокирована с трех сторон, завязался активный контактный бой. По сути, эта группа противника попала в настоящий огненный мешок", - говорится в сюжете со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.Как отмечается, чтобы пресечь пути отхода за спиной противника спецтехника произвела дистанционное минирование.По информации, предоставленной министром обороны, в результате атаки госграницы ВСУ пытались дойти "чуть ли не до Белгорода" и снять на видео водружение украинского флага на российской территории.По словам Шойгу, десантная группа, сброшенная с помощью вертолетов рядом с границей РФ в составе 30 человек, зашла вглубь территории России только на 400 метров, и их целью, судя по всему, было создание "некоего плацдарма".Уточняется, что заблокированная группа ВСУ ждала подкрепления, но в момент выдвижения дополнительной группы по ним были нанесены удары авиации и артиллерии. В результате обе группы были "практически полностью" уничтожены.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, павел зарубин, вооруженные силы украины, сергей шойгу, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Безопасность, Россия
СМИ: формирования ВСУ при попытках прорыва границы попали в огневой мешок

"России 1": формирования ВСУ при попытках прорыва границы попали в огневой мешок

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Формирования ВСУ при попытках прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях попали в огневой мешок, говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
"Группа была блокирована с трех сторон, завязался активный контактный бой. По сути, эта группа противника попала в настоящий огненный мешок", - говорится в сюжете со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
Как отмечается, чтобы пресечь пути отхода за спиной противника спецтехника произвела дистанционное минирование.
По информации, предоставленной министром обороны, в результате атаки госграницы ВСУ пытались дойти "чуть ли не до Белгорода" и снять на видео водружение украинского флага на российской территории.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
По словам Шойгу, десантная группа, сброшенная с помощью вертолетов рядом с границей РФ в составе 30 человек, зашла вглубь территории России только на 400 метров, и их целью, судя по всему, было создание "некоего плацдарма".
Уточняется, что заблокированная группа ВСУ ждала подкрепления, но в момент выдвижения дополнительной группы по ним были нанесены удары авиации и артиллерии. В результате обе группы были "практически полностью" уничтожены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПавел ЗарубинВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала