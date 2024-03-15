Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента России
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента России
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента России
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента Российской Федерации на участке №4 (школа № 1234) на улице Большая Молчановка в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Выборы президента – это ответственный этап в развитии современной российской государственности. За 25-30 лет мы – российское общество – прошли большой путь, многого достигли, создали современные возможности для жизни миллионов людей. Крайне амбициозные планы развития сформулированы. Их предстоит реализовывать в очень динамичном мире. Группа ВЭБ.РФ к этой работе готова", - приводит пресс-служба слова Шувалова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.