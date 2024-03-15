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Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:02 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/shuvalov-1933250069.html
Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента России
Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента России
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента Российской Федерации на участке №4 (школа № 1234) на улице Большая Молчановка в Москве, сообщает... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:02
2024-03-15T15:02
выборы президента россии — 2024
россия
игорь шувалов
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента Российской Федерации на участке №4 (школа № 1234) на улице Большая Молчановка в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации. "Выборы президента – это ответственный этап в развитии современной российской государственности. За 25-30 лет мы – российское общество – прошли большой путь, многого достигли, создали современные возможности для жизни миллионов людей. Крайне амбициозные планы развития сформулированы. Их предстоит реализовывать в очень динамичном мире. Группа ВЭБ.РФ к этой работе готова", - приводит пресс-служба слова Шувалова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933239599.html
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россия, игорь шувалов, вэб.рф (вэб)
Выборы президента России — 2024, Россия, Игорь Шувалов, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента России

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента России
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента Российской Федерации на участке №4 (школа № 1234) на улице Большая Молчановка в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Выборы президента – это ответственный этап в развитии современной российской государственности. За 25-30 лет мы – российское общество – прошли большой путь, многого достигли, создали современные возможности для жизни миллионов людей. Крайне амбициозные планы развития сформулированы. Их предстоит реализовывать в очень динамичном мире. Группа ВЭБ.РФ к этой работе готова", - приводит пресс-служба слова Шувалова.
Женщина голосует на выборах президента - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Явка на выборах президента превысила десять процентов к 14:37 мск
Вчера, 14:39
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияИгорь ШуваловВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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