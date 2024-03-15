https://ria.ru/20240315/shuvalov-1933250069.html

Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента России

Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента России

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента Российской Федерации на участке №4 (школа № 1234) на улице Большая Молчановка в Москве, сообщает... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:02

2024-03-15T15:02

2024-03-15T15:02

выборы президента россии — 2024

россия

игорь шувалов

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов проголосовал на выборах президента Российской Федерации на участке №4 (школа № 1234) на улице Большая Молчановка в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации. "Выборы президента – это ответственный этап в развитии современной российской государственности. За 25-30 лет мы – российское общество – прошли большой путь, многого достигли, создали современные возможности для жизни миллионов людей. Крайне амбициозные планы развития сформулированы. Их предстоит реализовывать в очень динамичном мире. Группа ВЭБ.РФ к этой работе готова", - приводит пресс-служба слова Шувалова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933239599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, игорь шувалов, вэб.рф (вэб)