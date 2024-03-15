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Глава Минцифры проголосовал на выборах президента онлайн
Глава Минцифры проголосовал на выборах президента онлайн - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Минцифры проголосовал на выборах президента онлайн
Глава Минцифры Максут Шадаев проголосовал на выборах президента онлайн, через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщило министерство. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:02
2024-03-15T20:02
2024-03-15T20:02
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев проголосовал на выборах президента онлайн, через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщило министерство. "Онлайн проголосовал и глава Минцифры Максут Шадаев", - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, максут шадаев, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Максут Шадаев, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Глава Минцифры проголосовал на выборах президента онлайн
Глава Минцифры Шадаев проголосовал на выборах президента РФ онлайн