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Глава Минцифры проголосовал на выборах президента онлайн

Глава Минцифры проголосовал на выборах президента онлайн - РИА Новости, 15.03.2024

Глава Минцифры проголосовал на выборах президента онлайн

Глава Минцифры Максут Шадаев проголосовал на выборах президента онлайн, через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщило министерство. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:02

2024-03-15T20:02

2024-03-15T20:02

выборы президента россии — 2024

политика

максут шадаев

совет федерации рф

цик рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев проголосовал на выборах президента онлайн, через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщило министерство. "Онлайн проголосовал и глава Минцифры Максут Шадаев", - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, максут шадаев, совет федерации рф, цик рф