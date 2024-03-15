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Глава Минцифры проголосовал на выборах президента онлайн - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:02 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/shadaev-1933351709.html
Глава Минцифры проголосовал на выборах президента онлайн
Глава Минцифры проголосовал на выборах президента онлайн - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Минцифры проголосовал на выборах президента онлайн
Глава Минцифры Максут Шадаев проголосовал на выборах президента онлайн, через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщило министерство. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:02
2024-03-15T20:02
выборы президента россии — 2024
политика
максут шадаев
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев проголосовал на выборах президента онлайн, через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщило министерство. "Онлайн проголосовал и глава Минцифры Максут Шадаев", - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, максут шадаев, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Максут Шадаев, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Глава Минцифры проголосовал на выборах президента онлайн

Глава Минцифры Шадаев проголосовал на выборах президента РФ онлайн

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев проголосовал на выборах президента онлайн, через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщило министерство.
"Онлайн проголосовал и глава Минцифры Максут Шадаев", - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря 2023, 14:42
Инфографика
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМаксут ШадаевСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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