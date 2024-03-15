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Над Белгородской областью сбили еще десять снарядов РСЗО Vampire - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 15.03.2024 (обновлено: 13:35 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/pvo-1933210573.html
Над Белгородской областью сбили еще десять снарядов РСЗО Vampire
Над Белгородской областью сбили еще десять снарядов РСЗО Vampire - РИА Новости, 15.03.2024
Над Белгородской областью сбили еще десять снарядов РСЗО Vampire
Российские средства ПВО уничтожили десять украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:28
2024-03-15T13:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили десять украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Пятнадцатого марта около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны сообщало о 7 сбитых в регионе в 08.15 мск снарядах Vampire.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской областью сбили еще десять снарядов РСЗО Vampire

Минобороны: ПВО сбила еще 10 снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили десять украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"Пятнадцатого марта около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны сообщало о 7 сбитых в регионе в 08.15 мск снарядах Vampire.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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