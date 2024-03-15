https://ria.ru/20240315/pvo-1933210573.html

Над Белгородской областью сбили еще десять снарядов РСЗО Vampire

Над Белгородской областью сбили еще десять снарядов РСЗО Vampire - РИА Новости, 15.03.2024

Над Белгородской областью сбили еще десять снарядов РСЗО Vampire

Российские средства ПВО уничтожили десять украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:28

2024-03-15T13:28

2024-03-15T13:35

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили десять украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Пятнадцатого марта около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны сообщало о 7 сбитых в регионе в 08.15 мск снарядах Vampire.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность