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В Новгородской области потушили пожар в ангаре

В Новгородской области потушили пожар в ангаре - РИА Новости, 15.03.2024

В Новгородской области потушили пожар в ангаре

Пожар в ангаре на территории пилорамы в Новгородской области потушили, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T05:35

2024-03-15T05:35

2024-03-15T05:35

происшествия

новгородская область

россия

чудово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пожар в ангаре на территории пилорамы в Новгородской области потушили, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что ангар на территории пилорамы горел в городе Чудово Новгородской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

новгородская область

россия

чудово

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происшествия, новгородская область, россия, чудово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)