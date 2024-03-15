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В Новгородской области потушили пожар в ангаре
В Новгородской области потушили пожар в ангаре - РИА Новости, 15.03.2024
В Новгородской области потушили пожар в ангаре
Пожар в ангаре на территории пилорамы в Новгородской области потушили, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T05:35
2024-03-15T05:35
2024-03-15T05:35
происшествия
новгородская область
россия
чудово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пожар в ангаре на территории пилорамы в Новгородской области потушили, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что ангар на территории пилорамы горел в городе Чудово Новгородской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, новгородская область, россия, чудово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новгородская область, Россия, Чудово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгородской области потушили пожар в ангаре
МЧС: в Новгородской области потушили пожар в ангаре