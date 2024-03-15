https://ria.ru/20240315/peregovory-1933389804.html
Китай заявил, что может обеспечить условия для переговоров России и Украины
Китай заявил, что может обеспечить условия для переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.03.2024
Китай заявил, что может обеспечить условия для переговоров России и Украины
Китай готов обеспечить нужные условия для вступления Москвы и Киева в переговоры, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:53
2024-03-15T22:53
2024-03-15T23:00
в мире
специальная военная операция на украине
россия
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украина
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ООН, 15 мар - РИА Новости. Китай готов обеспечить нужные условия для вступления Москвы и Киева в переговоры, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан."Китай готов обеспечить необходимые условия для России и Украины для вступления в переговоры и продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса", - сказал Гэн Шуан.
https://ria.ru/20240313/zelenskiy-1932684787.html
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в мире, россия, китай, украина, гэн шуан, оон
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Китай, Украина, Гэн Шуан, ООН
Китай заявил, что может обеспечить условия для переговоров России и Украины
Шуан: Китай может обеспечить условия для переговоров РФ и Украины