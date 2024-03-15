Рейтинг@Mail.ru
Китай заявил, что может обеспечить условия для переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 15.03.2024 (обновлено: 23:00 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/peregovory-1933389804.html
Китай заявил, что может обеспечить условия для переговоров России и Украины
Китай заявил, что может обеспечить условия для переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.03.2024
Китай заявил, что может обеспечить условия для переговоров России и Украины
Китай готов обеспечить нужные условия для вступления Москвы и Киева в переговоры, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:53
2024-03-15T23:00
в мире
специальная военная операция на украине
россия
китай
украина
гэн шуан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg
ООН, 15 мар - РИА Новости. Китай готов обеспечить нужные условия для вступления Москвы и Киева в переговоры, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан."Китай готов обеспечить необходимые условия для России и Украины для вступления в переговоры и продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса", - сказал Гэн Шуан.
https://ria.ru/20240313/zelenskiy-1932684787.html
россия
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_c8e57847ee9312a4058585e1ceb8469a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, украина, гэн шуан, оон
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Китай, Украина, Гэн Шуан, ООН
Китай заявил, что может обеспечить условия для переговоров России и Украины

Шуан: Китай может обеспечить условия для переговоров РФ и Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 мар - РИА Новости. Китай готов обеспечить нужные условия для вступления Москвы и Киева в переговоры, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
"Китай готов обеспечить необходимые условия для России и Украины для вступления в переговоры и продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса", - сказал Гэн Шуан.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
"Сомнений нет". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского
13 марта, 11:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКитайУкраинаГэн ШуанООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала