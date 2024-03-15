https://ria.ru/20240315/peregovory-1933389804.html

Китай заявил, что может обеспечить условия для переговоров России и Украины

Китай заявил, что может обеспечить условия для переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.03.2024

Китай заявил, что может обеспечить условия для переговоров России и Украины

Китай готов обеспечить нужные условия для вступления Москвы и Киева в переговоры, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:53

2024-03-15T22:53

2024-03-15T23:00

в мире

специальная военная операция на украине

россия

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гэн шуан

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ООН, 15 мар - РИА Новости. Китай готов обеспечить нужные условия для вступления Москвы и Киева в переговоры, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан."Китай готов обеспечить необходимые условия для России и Украины для вступления в переговоры и продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса", - сказал Гэн Шуан.

https://ria.ru/20240313/zelenskiy-1932684787.html

россия

китай

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