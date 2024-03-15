https://ria.ru/20240315/pensionerka-1933092903.html

В Томске пенсионерка забыла в кондитерской пакет с более миллиона рублей

В Томске пенсионерка забыла в кондитерской пакет с более миллиона рублей - РИА Новости, 15.03.2024

В Томске пенсионерка забыла в кондитерской пакет с более миллиона рублей

Пенсионерка в Томске забыла в одной из кондитерских, где покупала пирожные, пакет с деньгами в сумме 1,4 миллиона рублей, ей все вернули полицейские, сообщает... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T05:24

2024-03-15T05:24

2024-03-15T05:28

происшествия

томск

томская область

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НОВОСИБИРСК, 15 мар - РИА Новости. Пенсионерка в Томске забыла в одной из кондитерских, где покупала пирожные, пакет с деньгами в сумме 1,4 миллиона рублей, ей все вернули полицейские, сообщает УМВД по Томской области в своем Telegram-канале. В полиции пояснили, что в отдел МВД по Советскому району Томска обратилась местная жительница, которая нашла в одном из магазинов кондитерских изделий по проспекту Фрунзе пакет с крупной денежной суммой. "Прибывшие в торговую точку сотрудники полиции опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения и в течение суток установили личность владелицы наличных. Ею оказалась 65-летняя жительница областного центра", - говорится в сообщении. Полицейские выяснили, что пенсионерка сняла со своего счета более 1,4 миллиона рублей и по пути домой зашла в магазин за пирожными, где и забыла пакет с наличными. "Полицейские вернули денежные средства пожилой гражданке. Она в свою очередь поблагодарила правоохранителей и неравнодушную женщину, обнаружившую забытые сбережения", - добавили в УМВД.

https://ria.ru/20231031/pensioner-1906357882.html

https://ria.ru/20240228/moshennik-1930012787.html

томск

томская область

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происшествия, томск, томская область