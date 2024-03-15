https://ria.ru/20240315/opasnost-1933104659.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:28

2024-03-15T08:28

2024-03-15T08:31

специальная военная операция на украине

белгородский район

белгород

безопасность

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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 8.10 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 14 минут отменили тревогу."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

белгородский район

белгород

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белгородский район, белгород, безопасность