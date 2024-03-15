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На участках за выборами будут следить 333,6 тысячи наблюдателей - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:28 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/nablyudateli-1933162979.html
На участках за выборами будут следить 333,6 тысячи наблюдателей
На участках за выборами будут следить 333,6 тысячи наблюдателей - РИА Новости, 15.03.2024
На участках за выборами будут следить 333,6 тысячи наблюдателей
Более 333 тысяч наблюдателей направлены на избирательные участки на выборах президента РФ, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:28
2024-03-15T11:28
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Более 333 тысяч наблюдателей направлены на избирательные участки на выборах президента РФ, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "На сей момент в избирательные комиссии поступили направления на наблюдение от 333 тысяч 599 наблюдателей", — сказала Памфилова на заседании ЦИК. Она выразила надежду, что проявленный энтузиазм не угаснет и по итогам трехдневного голосования эта цифра останется такой же. По закону о выборах президента РФ наблюдателей может назначать каждый зарегистрированный кандидат, его доверенные лица, а также выдвинувшая кандидата партия. Также назначать своих наблюдателей могут субъекты общественного контроля - Общественная палата РФ, региональные общественные палаты и другие. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
На участках за выборами будут следить 333,6 тысячи наблюдателей

Памфилова: 333,6 тыс наблюдателей направлены на участки на выборах президента РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Более 333 тысяч наблюдателей направлены на избирательные участки на выборах президента РФ, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"На сей момент в избирательные комиссии поступили направления на наблюдение от 333 тысяч 599 наблюдателей", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
Она выразила надежду, что проявленный энтузиазм не угаснет и по итогам трехдневного голосования эта цифра останется такой же.
По закону о выборах президента РФ наблюдателей может назначать каждый зарегистрированный кандидат, его доверенные лица, а также выдвинувшая кандидата партия. Также назначать своих наблюдателей могут субъекты общественного контроля - Общественная палата РФ, региональные общественные палаты и другие.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФВыборы президента РФ
 
 
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