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Курс доллара поднялся выше 92 рублей
Курс доллара поднялся выше 92 рублей - РИА Новости, 15.03.2024
Курс доллара поднялся выше 92 рублей
Рубль несколько усилил снижение, доллар превысил 92 рубля впервые с 4 марта, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:46
2024-03-15T14:46
2024-03-15T14:54
экономика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рубль несколько усилил снижение, доллар превысил 92 рубля впервые с 4 марта, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.27 мск повышается на 36 копеек, до 92,08 рубля, юань – на 5 копеек, до около 12,75 рубля, евро – на 51 копейку, до 100,31 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия
Курс доллара поднялся выше 92 рублей
Курс доллара на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с 4 марта