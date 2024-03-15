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В Москве опечатали ящик для голосования, в который вылили красящую жидкость

В Москве опечатали ящик для голосования, в который вылили красящую жидкость - РИА Новости, 15.03.2024

В Москве опечатали ящик для голосования, в который вылили красящую жидкость

Ящик для голосования, в который вылили красящую жидкость в Москве, опечатали, голосование на данном участке продолжается штатно в другую урну, сообщается в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:45

2024-03-15T13:45

2024-03-15T14:13

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ящик для голосования, в который вылили красящую жидкость в Москве, опечатали, голосование на данном участке продолжается штатно в другую урну, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.Ранее столичный ГСУСК сообщил, что уголовное дело возбуждено после того, как на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили, что на записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина вылила какую-то жидкость, похожую на зеленку, в ящик для голосования."Нарушительница задержана, ее опрашивает полиция. Комиссия опечатала ящик для голосования и сейчас на участке голосование продолжается штатно в другую урну. Далее с произошедшим будет разбираться полиция", - говорится в сообщении штаба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, политика