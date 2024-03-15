https://ria.ru/20240315/kraska-1933218869.html
В Москве опечатали ящик для голосования, в который вылили красящую жидкость
В Москве опечатали ящик для голосования, в который вылили красящую жидкость - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве опечатали ящик для голосования, в который вылили красящую жидкость
Ящик для голосования, в который вылили красящую жидкость в Москве, опечатали, голосование на данном участке продолжается штатно в другую урну, сообщается в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:45
2024-03-15T13:45
2024-03-15T14:13
выборы президента россии — 2024
происшествия
москва
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933223838_208:0:1200:558_1920x0_80_0_0_939f389b517edd80593d47cd17a0b638.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ящик для голосования, в который вылили красящую жидкость в Москве, опечатали, голосование на данном участке продолжается штатно в другую урну, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.Ранее столичный ГСУСК сообщил, что уголовное дело возбуждено после того, как на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили, что на записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина вылила какую-то жидкость, похожую на зеленку, в ящик для голосования."Нарушительница задержана, ее опрашивает полиция. Комиссия опечатала ящик для голосования и сейчас на участке голосование продолжается штатно в другую урну. Далее с произошедшим будет разбираться полиция", - говорится в сообщении штаба.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933223838_309:0:1127:614_1920x0_80_0_0_5551ed9858b09cab63a9364ef6060db7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, политика
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Москва, Политика
В Москве опечатали ящик для голосования, в который вылили красящую жидкость
Штаб: комиссия в Москве опечатала ящик для голосования, в который вылили зеленку
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Ящик для голосования, в который вылили красящую жидкость в Москве, опечатали, голосование на данном участке продолжается штатно в другую урну, сообщается в Telegram-канале
Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Ранее столичный ГСУСК сообщил, что уголовное дело возбуждено после того, как на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.
Процедура выборов президента Российской Федерации
В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили, что на записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина вылила какую-то жидкость, похожую на зеленку, в ящик для голосования.
"Нарушительница задержана, ее опрашивает полиция. Комиссия опечатала ящик для голосования и сейчас на участке голосование продолжается штатно в другую урну. Далее с произошедшим будет разбираться полиция", - говорится в сообщении штаба.
История президентских выборов в России