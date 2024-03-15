https://ria.ru/20240315/karlson-1933197581.html

В Тюмени на избирательном участке появился "Такер Карлсон"

В Тюмени на избирательном участке появился "Такер Карлсон" - РИА Новости, 15.03.2024

В Тюмени на избирательном участке появился "Такер Карлсон"

Картонная фигура американского журналиста Такера Карлсона появилась в центре "Тюмень-дзюдо", где находится один из участков для голосования в Тюмени, избиратели РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:59

2024-03-15T12:59

2024-03-15T12:59

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ТЮМЕНЬ, 15 мар – РИА Новости. Картонная фигура американского журналиста Такера Карлсона появилась в центре "Тюмень-дзюдо", где находится один из участков для голосования в Тюмени, избиратели активно с ней фотографировались, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Картонная фигура известного интервьюера появилась в Центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-Дзюдо" в пятницу… Во время посещения международной выставки-форума "Россия" журналист сказал, что хотел бы посетить Сибирь. Избиратели, которые пришли голосовать, активно фотографируются с картонным Такером", - говорится в сообщении. Как пояснили РИА Новости в участковой избирательной комиссии, фигура американского журналиста некоторое время стояла в холле спортцентра перед избирательным участком, с ней могли сфотографироваться все желающие. Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Тюменской области в 8.00 (6.00 мск) открылись все 1070 избирательных участков. По данным облизбиркома, на территории региона зарегистрировано 1 177 495 избирателей, досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающие в труднодоступных и отдаленных местностях.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933182851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, тюмень, тюменская область, россия, такер карлсон