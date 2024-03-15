https://ria.ru/20240315/iznasilovanie-1933186573.html

В Москве раскрыли изнасилование девочки в подъезде спустя почти 20 лет

В Москве раскрыли изнасилование девочки в подъезде спустя почти 20 лет - РИА Новости, 15.03.2024

В Москве раскрыли изнасилование девочки в подъезде спустя почти 20 лет

Московские следователи спустя почти 20 лет установили насильника девочки на юге столицы, рассказали журналистам в пресс-службе московского главка СК РФ. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:42

2024-03-15T12:42

2024-03-15T12:42

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Московские следователи спустя почти 20 лет установили насильника девочки на юге столицы, рассказали журналистам в пресс-службе московского главка СК РФ. По данным следствия, 7 сентября 2004 года в подъезде дома на улице Бирюлевской в Москве была изнасилована несовершеннолетняя. Поймать преступника тогда правоохранителям не удалось. Однако спустя почти 20 лет следователи, вновь проанализировав материалы уголовного дела и изучив доказательства, установили личность предполагаемого насильника - им оказался москвич 1958 года рождения, который уже был судим за аналогичные преступления. "Потерпевшая опознала в задержанном лицо, совершившее преступление", - сказали в ведомстве. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об "изнасиловании" и "насильственных действиях", ему предъявлено обвинение, на допросе он признался в преступлении.

https://ria.ru/20231225/ubiystvo-1917909453.html

https://ria.ru/20240211/sestry-1926481413.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)