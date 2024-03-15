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В Москве раскрыли изнасилование девочки в подъезде спустя почти 20 лет - РИА Новости, 15.03.2024
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12:42 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/iznasilovanie-1933186573.html
В Москве раскрыли изнасилование девочки в подъезде спустя почти 20 лет
В Москве раскрыли изнасилование девочки в подъезде спустя почти 20 лет - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве раскрыли изнасилование девочки в подъезде спустя почти 20 лет
Московские следователи спустя почти 20 лет установили насильника девочки на юге столицы, рассказали журналистам в пресс-службе московского главка СК РФ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:42
2024-03-15T12:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Московские следователи спустя почти 20 лет установили насильника девочки на юге столицы, рассказали журналистам в пресс-службе московского главка СК РФ. По данным следствия, 7 сентября 2004 года в подъезде дома на улице Бирюлевской в Москве была изнасилована несовершеннолетняя. Поймать преступника тогда правоохранителям не удалось. Однако спустя почти 20 лет следователи, вновь проанализировав материалы уголовного дела и изучив доказательства, установили личность предполагаемого насильника - им оказался москвич 1958 года рождения, который уже был судим за аналогичные преступления. "Потерпевшая опознала в задержанном лицо, совершившее преступление", - сказали в ведомстве. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об "изнасиловании" и "насильственных действиях", ему предъявлено обвинение, на допросе он признался в преступлении.
https://ria.ru/20231225/ubiystvo-1917909453.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве раскрыли изнасилование девочки в подъезде спустя почти 20 лет

В Москве раскрыли изнасилование девочки в подъезде на Бирюлевской улице в 2004 г

© Фото : Столичный СК/TelegramПодъезд дома на улице Бирюлевской в Москве, где была изнасилована несовершеннолетняя
Подъезд дома на улице Бирюлевской в Москве, где была изнасилована несовершеннолетняя - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Подъезд дома на улице Бирюлевской в Москве, где была изнасилована несовершеннолетняя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Московские следователи спустя почти 20 лет установили насильника девочки на юге столицы, рассказали журналистам в пресс-службе московского главка СК РФ.
По данным следствия, 7 сентября 2004 года в подъезде дома на улице Бирюлевской в Москве была изнасилована несовершеннолетняя. Поймать преступника тогда правоохранителям не удалось.
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Однако спустя почти 20 лет следователи, вновь проанализировав материалы уголовного дела и изучив доказательства, установили личность предполагаемого насильника - им оказался москвич 1958 года рождения, который уже был судим за аналогичные преступления.
"Потерпевшая опознала в задержанном лицо, совершившее преступление", - сказали в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об "изнасиловании" и "насильственных действиях", ему предъявлено обвинение, на допросе он признался в преступлении.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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