https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933379273.html

Захарова раскрыла, с чем столкнулись при подготовке голосования за рубежом

Захарова раскрыла, с чем столкнулись при подготовке голосования за рубежом - РИА Новости, 15.03.2024

Захарова раскрыла, с чем столкнулись при подготовке голосования за рубежом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в интервью РИА Новости, с какими трудностями пришлось столкнуться в ходе подготовки к голосованию по... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:54

2024-03-15T21:54

2024-03-15T21:54

выборы президента россии — 2024

россия

мария захарова

политика

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в интервью РИА Новости, с какими трудностями пришлось столкнуться в ходе подготовки к голосованию по выборам президента России за рубежом. "Вы задали вопрос относительно того, с какими трудностями пришлось иметь дело из-за позиций недружественных стран. Ну, во-первых, о их глобальном ответе, о переподтверждении своих обязательств ( по выборам - ред.) мы узнали, как вы понимаете, буквально впритык", - сказала она. "Это, конечно, создавало определенные проблемы и очень большие проблемы", - поделилась она. "Второй момент нужно помнить, что российские посольства и консульства в недружественных странах во многом были сокращены из-за высылки наших дипломатов", - продолжила Захарова. Она добавила, что "как мы понимаем, эта высылка в том числе последних месяцев также была сопряжена с проведением Россией выборов, просто чтобы осложнить работу наших загранпредставительств". Захарова также напомнила, что "последние годы целый ряд недружественных режимов вышли с требованием или просто огласили свои решения о закрытии российских, в частности консульских точек, в тех городах, которые как раз были густонаселенными ( россиянами)", - сказала она. "Параллельно с высылкой российских дипломатов и закрытием российских консульских учреждений и нанесением различного ущерба от материального до психологического давления или политической травли, они еще и заявляли об угрозах в киберсфере", - заметила она. Захарова пояснила, что, "именно поэтому Центральной избирательной комиссией после просчета всех вариантов, рисков и возможностей было принято решение о непроведении за рубежом онлайн голосования". И именно поэтому россиянам за рубежом можно проголосовать очно.

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россия, мария захарова, политика, видео