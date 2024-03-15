https://ria.ru/20240315/finansirovanie-1933234662.html
Правительство выделит дополнительные средства на закупки сельхозпродукции
Правительство выделит дополнительные средства на закупки сельхозпродукции - РИА Новости, 15.03.2024
Правительство выделит дополнительные средства на закупки сельхозпродукции
Правительство России выделит дополнительно 7 миллиардов рублей в 2024 году для закупок зерна в государственный интервенционный фонд, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:21
2024-03-15T14:21
2024-03-15T16:45
экономика
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817070088_0:154:3053:1871_1920x0_80_0_0_2b00cb9b412b66f13d348a294f41f8ae.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Правительство России выделит дополнительно 7 миллиардов рублей в 2024 году для закупок зерна в государственный интервенционный фонд, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Чтобы сохранить рентабельность наших хозяйств, используем целый комплекс мер - от предоставления субсидий аграриям, которые выращивают зерновые, до увеличения запасов в федеральном интервенционном фонде сельхозпродукции. Выделим в текущем году дополнительно 7 миллиардов рублей для таких закупок", - сказал Мишустин на заседании кабмина в пятницу.По его словам, это "позволит не только стабилизировать цены на агросырье в России, но и снизить возможные риски для потребителей и переработчиков, включая хлебопекарную и мукомольную промышленность". Это также будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, добавил премьер.Он поручил Минсельхозу контролировать, насколько эффективно будут расходоваться эти средства."Средства поступят из резервного фонда кабмина и позволят увеличить объем запасов зерна в федеральном интервенционном фонде сельхозпродукции на 2 миллиона тонн", - уточняется в Telegram-канале кабмина.В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. В 2022 году запас интервенционного фонда был сформирован в объеме 3 миллионов тонн зерна, Минсельхоз планировал направить в фонд еще до 2 миллионов тонн зерна. В результате стартовавших 11 декабря 2023 года закупочных интервенций в фонд было уже направлено 845,1 тысячи тонн зерна на 12,027 миллиарда рублей. С 11 марта торги приостановлены, они возобновятся с 26 марта 2024 года, после завершения конкурсных процедур отбора биржи.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817070088_50:0:2750:2025_1920x0_80_0_0_065000bb88d9de0d4ce8cd5e1fdfa9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Правительство выделит дополнительные средства на закупки сельхозпродукции
Мишустин: в РФ выделят дополнительные 7 млрд рублей на закупку зерна
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Правительство России выделит дополнительно 7 миллиардов рублей в 2024 году для закупок зерна в государственный интервенционный фонд, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Чтобы сохранить рентабельность наших хозяйств, используем целый комплекс мер - от предоставления субсидий аграриям, которые выращивают зерновые, до увеличения запасов в федеральном интервенционном фонде сельхозпродукции. Выделим в текущем году дополнительно 7 миллиардов рублей для таких закупок", - сказал Мишустин на заседании кабмина в пятницу.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
По его словам, это "позволит не только стабилизировать цены на агросырье в России, но и снизить возможные риски для потребителей и переработчиков, включая хлебопекарную и мукомольную промышленность". Это также будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, добавил премьер.
Он поручил Минсельхозу
контролировать, насколько эффективно будут расходоваться эти средства.
"Средства поступят из резервного фонда кабмина и позволят увеличить объем запасов зерна в федеральном интервенционном фонде сельхозпродукции на 2 миллиона тонн", - уточняется в Telegram-канале кабмина.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. В 2022 году запас интервенционного фонда был сформирован в объеме 3 миллионов тонн зерна, Минсельхоз планировал направить в фонд еще до 2 миллионов тонн зерна. В результате стартовавших 11 декабря 2023 года закупочных интервенций в фонд было уже направлено 845,1 тысячи тонн зерна на 12,027 миллиарда рублей. С 11 марта торги приостановлены, они возобновятся с 26 марта 2024 года, после завершения конкурсных процедур отбора биржи.
Россия дождалась смены элит