https://ria.ru/20240315/energodar-1933325086.html

Жители Энергодара рассказали, как прошел первый день голосования на выборах

Жители Энергодара рассказали, как прошел первый день голосования на выборах - РИА Новости, 15.03.2024

Жители Энергодара рассказали, как прошел первый день голосования на выборах

Первый день надомного голосования проходит в Энергодаре в Запорожской области России: члены избирательных комиссий посещают жителей города с урнами для... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:22

2024-03-15T18:22

2024-03-15T18:22

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ЭНЕРГОДАР, 15 мар — РИА Новости. Первый день надомного голосования проходит в Энергодаре в Запорожской области России: члены избирательных комиссий посещают жителей города с урнами для голосования дома, передаёт корреспондент РИА Новости. В ходе надомного голосования в Энергодаре - городе, где находится Запорожская АЭС - члены избиркома стараются охватить как можно большее количество квартир. На улицах их нередко встречают с вопросом: "А вы можете в 17-ю зайти? Мы хотим проголосовать". Преимущественно в ходе надомного голосования голосуют пожилые люди: они благодарят членов избиркомов за то, что те пришли к ним домой. Хотя голосуют и представители молодого поколения, в том числе впервые. "Первый опыт голосования - немного волнительно, все же я голосую впервые. Но можно сказать, что я счастлива", - рассказала РИА Новости девушка, живущая в доме в центре города. Её отец рассказал РИА Новости, что жители города ждут, пока закончатся боевые действия, а после надеются на большие изменения. "Мы ждём больших изменений в своей жизни и в благосостоянии. Мы вообще русские", - поделился мужчина. Он же, отвечая на вопрос РИА Новости о заявлениях американских политиков, обещавших не признать выборы на новых территориях, сказал, что эти высказывания ему безразличны. "Да пускай они что хотят говорят, нам не все ли равно, признают они или нет. Главное, чтобы мы признавали это! Это же для нас, а не для них. Мы тоже можем их выборы не признать" - сказал мужчина. Обстановка в городе в первый день голосования спокойная, хотя, как рассказали некоторые жители, недалеко от города были замечены беспилотники - они, впрочем, только кружили в небе, помешать голосованию им не удалось.

https://ria.ru/20240315/mariupol-1933301926.html

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"Ждем больших перемен" – житель Энергодара после голосования на выборах президента России Корреспондент РИА Новости понаблюдал за ходом выборов в Энергодаре и пообщался с местными жителями. Обстановка в городе спокойная. 2024-03-15T18:22 true PT1M27S

В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-15T18:22 true PT1M02S

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энергодар, политика, россия