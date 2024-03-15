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В Британии раскрыли, как Бербок оказалась в изоляции из-за плана по Украине - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:30 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/berbok-1933085518.html
В Британии раскрыли, как Бербок оказалась в изоляции из-за плана по Украине
В Британии раскрыли, как Бербок оказалась в изоляции из-за плана по Украине - РИА Новости, 15.03.2024
В Британии раскрыли, как Бербок оказалась в изоляции из-за плана по Украине
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок оказалась в политической изоляции в Германии из-за своей позиции по поводу передачи ракет Taurus Украине, заявил... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T02:30
2024-03-15T02:30
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
великобритания
анналена бербок
дэвид кэмерон
олаф шольц
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок оказалась в политической изоляции в Германии из-за своей позиции по поводу передачи ракет Taurus Украине, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.Британский аналитик прокомментировал реакцию Бербок на предложение министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона передать немецкие ракеты Taurus британцам для дальнейшей отправки на Украину."Кэмерон придумывает этот странный план. &lt;...&gt; Конечно, у нас есть Бербок, &lt;…&gt;, она говорит, что это хорошая идея. &lt;…&gt; И у меня такое ощущение, что в данном случае Бербок находится в изоляции, и даже большинство «зеленых» не поддерживают ее", — отметил Меркурис.Он напомнил, что против предложения Кэмерона выступили и канцлер Олаф Шольц, и министр обороны Борис Писториус. Бундестаг, в свою очередь, дважды отказался поддержать поставки Taurus на Украину.&quot;У меня такое чувство, что настроения в Германии меняются. По-видимому, сейчас большинство немцев &lt;...&gt; верят, что Россия победит в конфликте. Думаю, военный и политический класс также осознают, что Украина проиграет&quot;, — подчеркнул эксперт.На минувшей неделе глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов помочь Берлину в решении проблем, мешающих поставкам Taurus, и предложил "круговой обмен", при котором Германия отправляла бы свои ракеты королевству, а оно взамен передавало бы ВСУ Storm Shadow. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поддержала эту идею, отметив, что такая практика уже применялась. При этом глава Минобороны страны Борис Писториус, наоборот, выступил против.Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту также выступил против отправки Taurus на Украину, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Он и ранее говорил, что это стало бы нарушением красных линий и сделало бы ФРГ участницей боевых действий.В России не раз подчеркивали, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
https://ria.ru/20240308/britaniya-1931859382.html
https://ria.ru/20240312/utechka-1932615147.html
https://ria.ru/20240118/taurus-1922158012.html
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в мире, германия, украина, великобритания, анналена бербок, дэвид кэмерон, олаф шольц, бундестаг германии, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Великобритания, Анналена Бербок, Дэвид Кэмерон, Олаф Шольц, Бундестаг Германии, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Британии раскрыли, как Бербок оказалась в изоляции из-за плана по Украине

Аналитик Меркурис: Бербок находится в изоляции по вопросу передачи Taurus Киеву

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок оказалась в политической изоляции в Германии из-за своей позиции по поводу передачи ракет Taurus Украине, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.
Британский аналитик прокомментировал реакцию Бербок на предложение министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона передать немецкие ракеты Taurus британцам для дальнейшей отправки на Украину.
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"Кэмерон придумывает этот странный план. <...> Конечно, у нас есть Бербок, <…>, она говорит, что это хорошая идея. <…> И у меня такое ощущение, что в данном случае Бербок находится в изоляции, и даже большинство «зеленых» не поддерживают ее", — отметил Меркурис.
Он напомнил, что против предложения Кэмерона выступили и канцлер Олаф Шольц, и министр обороны Борис Писториус. Бундестаг, в свою очередь, дважды отказался поддержать поставки Taurus на Украину.
«

"У меня такое чувство, что настроения в Германии меняются. По-видимому, сейчас большинство немцев <...> верят, что Россия победит в конфликте. Думаю, военный и политический класс также осознают, что Украина проиграет", — подчеркнул эксперт.

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На минувшей неделе глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов помочь Берлину в решении проблем, мешающих поставкам Taurus, и предложил "круговой обмен", при котором Германия отправляла бы свои ракеты королевству, а оно взамен передавало бы ВСУ Storm Shadow. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поддержала эту идею, отметив, что такая практика уже применялась. При этом глава Минобороны страны Борис Писториус, наоборот, выступил против.
Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту также выступил против отправки Taurus на Украину, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Он и ранее говорил, что это стало бы нарушением красных линий и сделало бы ФРГ участницей боевых действий.
В России не раз подчеркивали, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаВеликобританияАнналена БербокДэвид КэмеронОлаф ШольцБундестаг ГерманииВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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