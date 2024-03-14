https://ria.ru/20240314/vybory-1932938562.html
Запад использует Украину для вмешательства в выборы в России, заявили в СФ
Запад использует Украину для вмешательства в выборы в России, заявили в СФ - РИА Новости, 14.03.2024
Запад использует Украину для вмешательства в выборы в России, заявили в СФ
Для вмешательства в выборы в России Запад используют не только НКО, общественных и политических деятелей, но и попытки Киева атаковать российские регионы,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:16
2024-03-14T13:16
2024-03-14T13:16
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Для вмешательства в выборы в России Запад используют не только НКО, общественных и политических деятелей, но и попытки Киева атаковать российские регионы, заявил заместитель председателя комитета СФ по международным делам, заместитель председателя постоянного комитета всемирного движения "За свободу наций!" Андрей Климов, приведя в пример неудачную попытку украинских террористов осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области. "На этот раз для искусственного наращивания предвыборной напряженности враги Отечества используют не только политических перебежчиков, подконтрольные Западу НКО и социальные сети, органы государственной пропаганды недружественных стран, иностранных дипломатов, хотел бы обратить ваше внимание, но и натуральных боевиков-террористов, которые на днях пытались силой прорваться через границу России и были ликвидированы на законных основаниях", - сказал сенатор на пресс-конференции. Причём американские издания со ссылкой на свои правительственные источники "даже не скрывают, что такого рода агрессивные и смертоносные военные операции также проводятся с целью вмешательства в российские выборы", добавил он. По словам законодателя, сюда же следует отнести попытки запугать тех, кто обеспечивает проведение российских выборов, тех, кто собирается голосовать на зарубежных участках в наших посольствах. "А разве зачастившие прилёты боевых дронов ВСУ не являются одним из элементов хорошо скоординированной из-за океана атаки на российский электоральный суверенитет?" - сказал глава комиссии СФ. Климов подчеркнул, что есть основания полагать, что весь этот "бандитский по сути своей набор для попыток взлома избирательной системы России и оказания деструктивного воздействия на российское общество" продолжится не только до окончания голосования. Климов также отметил, что оппоненты РФ не скрывают, что борются за снижение явки на выборах. При этом на Западе задолго до выборов уже предложили не признавать их итоги. По словам законодателя, "важен каждый голос (избирателей), общественная консолидация, подкреплённая высокой явкой и однозначно выраженной волей российского народа, становится важнейшим ответом на все русофобские выходки чужеземных негодяев и их пособников". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, андрей климов, совет федерации рф, вооруженные силы украины, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Украина, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
Запад использует Украину для вмешательства в выборы в России, заявили в СФ
Сенатор: Запад использовал попытки украинских атак для вмешательства в выборы
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Для вмешательства в выборы в России Запад используют не только НКО, общественных и политических деятелей, но и попытки Киева атаковать российские регионы, заявил заместитель председателя комитета СФ по международным делам, заместитель председателя постоянного комитета всемирного движения "За свободу наций!" Андрей Климов, приведя в пример неудачную попытку украинских террористов осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области.
"На этот раз для искусственного наращивания предвыборной напряженности враги Отечества используют не только политических перебежчиков, подконтрольные Западу НКО и социальные сети, органы государственной пропаганды недружественных стран, иностранных дипломатов, хотел бы обратить ваше внимание, но и натуральных боевиков-террористов, которые на днях пытались силой прорваться через границу России и были ликвидированы на законных основаниях", - сказал сенатор на пресс-конференции.
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Причём американские издания со ссылкой на свои правительственные источники "даже не скрывают, что такого рода агрессивные и смертоносные военные операции также проводятся с целью вмешательства в российские выборы", добавил он.
По словам законодателя, сюда же следует отнести попытки запугать тех, кто обеспечивает проведение российских выборов, тех, кто собирается голосовать на зарубежных участках в наших посольствах.
"А разве зачастившие прилёты боевых дронов ВСУ
не являются одним из элементов хорошо скоординированной из-за океана атаки на российский электоральный суверенитет?" - сказал глава комиссии СФ.
Украина снова победила Россию в интернете
Климов подчеркнул, что есть основания полагать, что весь этот "бандитский по сути своей набор для попыток взлома избирательной системы России и оказания деструктивного воздействия на российское общество" продолжится не только до окончания голосования.
Климов также отметил, что оппоненты РФ не скрывают, что борются за снижение явки на выборах. При этом на Западе задолго до выборов уже предложили не признавать их итоги. По словам законодателя, "важен каждый голос (избирателей), общественная консолидация, подкреплённая высокой явкой и однозначно выраженной волей российского народа, становится важнейшим ответом на все русофобские выходки чужеземных негодяев и их пособников".
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.