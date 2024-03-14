https://ria.ru/20240314/vengerskaya-1933030238.html
В Венгерской православной епархии произошла крупная кража, сообщил источник
В Венгерской православной епархии произошла крупная кража, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2024
В Венгерской православной епархии произошла крупная кража, сообщил источник
Из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму, полиция ведет расследование,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:17
2024-03-14T18:17
2024-03-14T18:17
религия
будапешт
венгрия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824922824_0:259:3072:1986_1920x0_80_0_0_94912281ec581380bf9024c47fb25858.jpg
БУДАПЕШТ, 14 мар – РИА Новости. Из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму, полиция ведет расследование, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В первых числах января 2024 года в епархиальном доме Венгерской православной епархии по адресу Будапешт, площадь Петефи, 2 произошла кража в крупном размере. Похищены были деньги и ценные вещи, в том числе находившиеся в сейфе внутри сейфовой комнаты. Возбуждено уголовное дело, полиция ведет расследование. В помещении, где произошла кража, произведен обыск, сняты отпечатки пальцев, взяты образцы ДНК", - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что имя подозреваемого не разглашается в интересах следствия, и напомнил, что кража в крупном размере, согласно Уголовному кодексу Венгрии, наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет. В пресс-службе венгерской епархии РИА Новости подтвердили информацию о краже.
https://ria.ru/20240314/patriarkh-1932837100.html
будапешт
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824922824_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_145d8cb5051e478e0d76450c57e40546.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
будапешт, венгрия, религия
Религия, Будапешт, Венгрия, Религия
В Венгерской православной епархии произошла крупная кража, сообщил источник
В православной епархии в Будапеште произошла кража в особо крупном размере
БУДАПЕШТ, 14 мар – РИА Новости. Из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму, полиция ведет расследование, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В первых числах января 2024 года в епархиальном доме Венгерской православной епархии по адресу Будапешт, площадь Петефи, 2 произошла кража в крупном размере. Похищены были деньги и ценные вещи, в том числе находившиеся в сейфе внутри сейфовой комнаты. Возбуждено уголовное дело, полиция ведет расследование. В помещении, где произошла кража, произведен обыск, сняты отпечатки пальцев, взяты образцы ДНК", - сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что имя подозреваемого не разглашается в интересах следствия, и напомнил, что кража в крупном размере, согласно Уголовному кодексу Венгрии
, наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет.
В пресс-службе венгерской епархии РИА Новости подтвердили информацию о краже.
Умер Патриарх Болгарской православной церкви