Рейтинг@Mail.ru
В Венгерской православной епархии произошла крупная кража, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:17 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/vengerskaya-1933030238.html
В Венгерской православной епархии произошла крупная кража, сообщил источник
В Венгерской православной епархии произошла крупная кража, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2024
В Венгерской православной епархии произошла крупная кража, сообщил источник
Из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму, полиция ведет расследование,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:17
2024-03-14T18:17
религия
будапешт
венгрия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824922824_0:259:3072:1986_1920x0_80_0_0_94912281ec581380bf9024c47fb25858.jpg
БУДАПЕШТ, 14 мар – РИА Новости. Из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму, полиция ведет расследование, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В первых числах января 2024 года в епархиальном доме Венгерской православной епархии по адресу Будапешт, площадь Петефи, 2 произошла кража в крупном размере. Похищены были деньги и ценные вещи, в том числе находившиеся в сейфе внутри сейфовой комнаты. Возбуждено уголовное дело, полиция ведет расследование. В помещении, где произошла кража, произведен обыск, сняты отпечатки пальцев, взяты образцы ДНК", - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что имя подозреваемого не разглашается в интересах следствия, и напомнил, что кража в крупном размере, согласно Уголовному кодексу Венгрии, наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет. В пресс-службе венгерской епархии РИА Новости подтвердили информацию о краже.
https://ria.ru/20240314/patriarkh-1932837100.html
будапешт
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824922824_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_145d8cb5051e478e0d76450c57e40546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
будапешт, венгрия, религия
Религия, Будапешт, Венгрия, Религия
В Венгерской православной епархии произошла крупная кража, сообщил источник

В православной епархии в Будапеште произошла кража в особо крупном размере

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 14 мар – РИА Новости. Из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму, полиция ведет расследование, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В первых числах января 2024 года в епархиальном доме Венгерской православной епархии по адресу Будапешт, площадь Петефи, 2 произошла кража в крупном размере. Похищены были деньги и ценные вещи, в том числе находившиеся в сейфе внутри сейфовой комнаты. Возбуждено уголовное дело, полиция ведет расследование. В помещении, где произошла кража, произведен обыск, сняты отпечатки пальцев, взяты образцы ДНК", - сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что имя подозреваемого не разглашается в интересах следствия, и напомнил, что кража в крупном размере, согласно Уголовному кодексу Венгрии, наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет.
В пресс-службе венгерской епархии РИА Новости подтвердили информацию о краже.
Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Умер Патриарх Болгарской православной церкви
Вчера, 00:32
 
РелигияБудапештВенгрияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала