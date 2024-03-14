https://ria.ru/20240314/vengerskaya-1933030238.html

В Венгерской православной епархии произошла крупная кража, сообщил источник

В Венгерской православной епархии произошла крупная кража, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2024

В Венгерской православной епархии произошла крупная кража, сообщил источник

Из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму, полиция ведет расследование,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:17

2024-03-14T18:17

2024-03-14T18:17

религия

будапешт

венгрия

религия

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БУДАПЕШТ, 14 мар – РИА Новости. Из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму, полиция ведет расследование, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В первых числах января 2024 года в епархиальном доме Венгерской православной епархии по адресу Будапешт, площадь Петефи, 2 произошла кража в крупном размере. Похищены были деньги и ценные вещи, в том числе находившиеся в сейфе внутри сейфовой комнаты. Возбуждено уголовное дело, полиция ведет расследование. В помещении, где произошла кража, произведен обыск, сняты отпечатки пальцев, взяты образцы ДНК", - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что имя подозреваемого не разглашается в интересах следствия, и напомнил, что кража в крупном размере, согласно Уголовному кодексу Венгрии, наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет. В пресс-службе венгерской епархии РИА Новости подтвердили информацию о краже.

https://ria.ru/20240314/patriarkh-1932837100.html

будапешт

венгрия

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Никита Бизин

будапешт, венгрия, религия