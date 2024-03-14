Унизил Макрона. Во Франции обратили внимание на жесткое заявление Путина
Политик Филиппо: Путин унизил Макрона и Зеленского одной репликой
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин унизил Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
Во время интервью российский президент рассказал, на каких условиях Россия согласна на переговоры по Украине. По словам Путина, переговорные позиции должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на "хотелках после применения психотропных средств".
Филиппо увидел в словах российского лидера намек на конкретных зарубежных политиков.
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"Сегодня утром в интервью показалось, что Путин напрямую отчитывает Макрона и Зеленского!" — написал французский политик.
По его мнению, Макрон "любит испытывать унижение" и обязательно оценит откровенное заявление Путина.
В интервью Дмитрию Киселеву российский президент также напрямую высказался о французском лидере. Путин считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.
Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.