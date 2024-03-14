https://ria.ru/20240314/unizhenie-1932848031.html

Унизил Макрона. Во Франции обратили внимание на жесткое заявление Путина

Унизил Макрона. Во Франции обратили внимание на жесткое заявление Путина - РИА Новости, 14.03.2024

Унизил Макрона. Во Франции обратили внимание на жесткое заявление Путина

Президент России Владимир Путин унизил Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву, написал лидер французской партии... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T05:35

2024-03-14T05:35

2024-03-14T08:51

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владимир зеленский

флориан филиппо

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин унизил Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.Во время интервью российский президент рассказал, на каких условиях Россия согласна на переговоры по Украине. По словам Путина, переговорные позиции должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на "хотелках после применения психотропных средств".Филиппо увидел в словах российского лидера намек на конкретных зарубежных политиков."Сегодня утром в интервью показалось, что Путин напрямую отчитывает Макрона и Зеленского!" — написал французский политик.По его мнению, Макрон "любит испытывать унижение" и обязательно оценит откровенное заявление Путина.В интервью Дмитрию Киселеву российский президент также напрямую высказался о французском лидере. Путин считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240312/zelenskiy-1932526760.html

https://ria.ru/20240312/pismo-1932613768.html

https://ria.ru/20240313/putin-1932652995.html

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