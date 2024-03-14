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Старт голосования на выборах президента России. Прямая трансляция
Старт голосования на выборах президента России. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.03.2024
Старт голосования на выборах президента России. Прямая трансляция
ЦИК проводит совещание перед голосованием на выборах президента России. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T22:33
2024-03-14T22:33
2024-03-14T22:58
политика
россия
цик рф
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ЦИК проводит совещание перед голосованием на выборах президента России.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
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LIVЕ: Совещание ЦИК перед голосованием на выборах президента России
LIVЕ: Совещание ЦИК перед голосованием на выборах президента России
2024-03-14T22:33
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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политика, россия, видео, цик рф
Политика, Россия, ЦИК РФ
Старт голосования на выборах президента России. Прямая трансляция
ЦИК проводит совещание перед голосованием на выборах президента России.
2024-03-14T22:33
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PT1S
Старт голосования на выборах президента России. Прямая трансляция
ЦИК проводит совещание перед голосованием на выборах президента России
ЦИК проводит совещание перед голосованием на выборах президента России.