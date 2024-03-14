https://ria.ru/20240314/starship-1933018019.html

SpaceX сообщила о потере корабля Starship

SpaceX сообщила о потере корабля Starship - РИА Новости, 14.03.2024

SpaceX сообщила о потере корабля Starship

SpaceX потеряла связь с кораблем Starship на финальной стадии третьего испытательного полета, следует из трансляции компании. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:43

2024-03-14T17:43

2024-03-14T18:25

spacex

марс

земля

илон маск

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ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. SpaceX потеряла связь с кораблем Starship на финальной стадии третьего испытательного полета, следует из трансляции компании."Подтверждаем потерю сигнала от Starship", — сообщил ведущий.Старт судна с принадлежащей SpaceX тестовой площадки Бока Чика на побережье Техаса дали в 16:25 мск. Запуск и первая фаза полета прошли идеально — все 33 двигателя Raptor первой ступени Super Heavy работали штатно, после отделения первой ступени корабль вышел на орбиту и начал фазу пассивного полета, во время которой проходило тестирование его оборудования и возможностей.По завершении орбитальной фазы полета корабль начал возвращение на Землю, которое компания транслировала в прямом эфире при помощи спутниковой системы Starlink. На 48 минуте полета, когда корабль находился на высоте 75 километров над Землей, сигнал с ним был потерян, между тем продолжали поступать данные о его скорости и снижении.Во время третьего теста корабль должен был упасть в Индийском океане, но пока неизвестно, на каком именно этапе завершения полета он мог разрушиться. Не комментируя судьбу Starship, владелец SpaceX Илон Маск написал в соцсети Х: "Starship сделает нашу жизнь межпланетной".Маск позиционирует Starship как транспортную систему, которую в будущем можно будет использовать для полетов на Луну и Марс. В прошлом октябре предприниматель заявил, что беспилотный полет этого корабля на Марс может состояться уже в ближайшие четыре года. Для начала пилотируемых путешествий потребуется множество сертификационных полетов.Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле прошлого года — тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023-го, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты.

https://ria.ru/20230421/starship-1866774757.html

https://ria.ru/20240129/kosmos-1924068664.html

https://ria.ru/20230707/spacex-1882738023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

spacex, марс, земля, илон маск, техас