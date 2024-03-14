SpaceX сообщила о потере корабля Starship
SpaceX заявила о потере корабля Starship во время третьего испытательного полета
ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. SpaceX потеряла связь с кораблем Starship на финальной стадии третьего испытательного полета, следует из трансляции компании.
"Подтверждаем потерю сигнала от Starship", — сообщил ведущий.
Старт судна с принадлежащей SpaceX тестовой площадки Бока Чика на побережье Техаса дали в 16:25 мск. Запуск и первая фаза полета прошли идеально — все 33 двигателя Raptor первой ступени Super Heavy работали штатно, после отделения первой ступени корабль вышел на орбиту и начал фазу пассивного полета, во время которой проходило тестирование его оборудования и возможностей.
По завершении орбитальной фазы полета корабль начал возвращение на Землю, которое компания транслировала в прямом эфире при помощи спутниковой системы Starlink. На 48 минуте полета, когда корабль находился на высоте 75 километров над Землей, сигнал с ним был потерян, между тем продолжали поступать данные о его скорости и снижении.
Во время третьего теста корабль должен был упасть в Индийском океане, но пока неизвестно, на каком именно этапе завершения полета он мог разрушиться. Не комментируя судьбу Starship, владелец SpaceX Илон Маск написал в соцсети Х: "Starship сделает нашу жизнь межпланетной".
Starship — самая большая и мощная система, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Первая ступень — ракеты Super Heavy — оснащена 33 двигателями Raptor.
Маск позиционирует Starship как транспортную систему, которую в будущем можно будет использовать для полетов на Луну и Марс. В прошлом октябре предприниматель заявил, что беспилотный полет этого корабля на Марс может состояться уже в ближайшие четыре года. Для начала пилотируемых путешествий потребуется множество сертификационных полетов.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле прошлого года — тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023-го, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты.