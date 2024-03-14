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SpaceX сообщила о потере корабля Starship - РИА Новости, 14.03.2024
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17:43 14.03.2024 (обновлено: 18:25 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/starship-1933018019.html
SpaceX сообщила о потере корабля Starship
SpaceX сообщила о потере корабля Starship - РИА Новости, 14.03.2024
SpaceX сообщила о потере корабля Starship
SpaceX потеряла связь с кораблем Starship на финальной стадии третьего испытательного полета, следует из трансляции компании. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:43
2024-03-14T18:25
spacex
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ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. SpaceX потеряла связь с кораблем Starship на финальной стадии третьего испытательного полета, следует из трансляции компании."Подтверждаем потерю сигнала от Starship", — сообщил ведущий.Старт судна с принадлежащей SpaceX тестовой площадки Бока Чика на побережье Техаса дали в 16:25 мск. Запуск и первая фаза полета прошли идеально — все 33 двигателя Raptor первой ступени Super Heavy работали штатно, после отделения первой ступени корабль вышел на орбиту и начал фазу пассивного полета, во время которой проходило тестирование его оборудования и возможностей.По завершении орбитальной фазы полета корабль начал возвращение на Землю, которое компания транслировала в прямом эфире при помощи спутниковой системы Starlink. На 48 минуте полета, когда корабль находился на высоте 75 километров над Землей, сигнал с ним был потерян, между тем продолжали поступать данные о его скорости и снижении.Во время третьего теста корабль должен был упасть в Индийском океане, но пока неизвестно, на каком именно этапе завершения полета он мог разрушиться. Не комментируя судьбу Starship, владелец SpaceX Илон Маск написал в соцсети Х: "Starship сделает нашу жизнь межпланетной".Маск позиционирует Starship как транспортную систему, которую в будущем можно будет использовать для полетов на Луну и Марс. В прошлом октябре предприниматель заявил, что беспилотный полет этого корабля на Марс может состояться уже в ближайшие четыре года. Для начала пилотируемых путешествий потребуется множество сертификационных полетов.Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле прошлого года — тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023-го, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты.
https://ria.ru/20230421/starship-1866774757.html
https://ria.ru/20240129/kosmos-1924068664.html
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spacex, марс, земля, илон маск, техас
SpaceX, Марс, Земля, Илон Маск, Техас
SpaceX сообщила о потере корабля Starship

SpaceX заявила о потере корабля Starship во время третьего испытательного полета

© AFP 2024 / CHANDAN KHANNAКосмический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас
Космический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AFP 2024 / CHANDAN KHANNA
Космический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. SpaceX потеряла связь с кораблем Starship на финальной стадии третьего испытательного полета, следует из трансляции компании.
"Подтверждаем потерю сигнала от Starship", — сообщил ведущий.
Взрыв космического корабля Starship после запуска с космодрома в Техасе. 20 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Starship уничтожили преднамеренно, сообщила SpaceX
21 апреля 2023, 01:19
Старт судна с принадлежащей SpaceX тестовой площадки Бока Чика на побережье Техаса дали в 16:25 мск. Запуск и первая фаза полета прошли идеально — все 33 двигателя Raptor первой ступени Super Heavy работали штатно, после отделения первой ступени корабль вышел на орбиту и начал фазу пассивного полета, во время которой проходило тестирование его оборудования и возможностей.
По завершении орбитальной фазы полета корабль начал возвращение на Землю, которое компания транслировала в прямом эфире при помощи спутниковой системы Starlink. На 48 минуте полета, когда корабль находился на высоте 75 километров над Землей, сигнал с ним был потерян, между тем продолжали поступать данные о его скорости и снижении.
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Во время третьего теста корабль должен был упасть в Индийском океане, но пока неизвестно, на каком именно этапе завершения полета он мог разрушиться. Не комментируя судьбу Starship, владелец SpaceX Илон Маск написал в соцсети Х: "Starship сделает нашу жизнь межпланетной".

Starship — самая большая и мощная система, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Первая ступень — ракеты Super Heavy — оснащена 33 двигателями Raptor.

Маск позиционирует Starship как транспортную систему, которую в будущем можно будет использовать для полетов на Луну и Марс. В прошлом октябре предприниматель заявил, что беспилотный полет этого корабля на Марс может состояться уже в ближайшие четыре года. Для начала пилотируемых путешествий потребуется множество сертификационных полетов.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле прошлого года — тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023-го, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты.
Старт ракеты-носителя SpaceX - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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SpaceXМарсЗемляИлон МаскТехас
 
 
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