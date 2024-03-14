https://ria.ru/20240314/shpionazh-1932981032.html

Польша завела дело о шпионаже после задержания журналистов с Украины

Польша завела дело о шпионаже после задержания журналистов с Украины - РИА Новости, 14.03.2024

Польша завела дело о шпионаже после задержания журналистов с Украины

Польская прокуратура возбудила дело о шпионаже в связи с задержанием украинских журналистов, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:40

2024-03-14T15:40

2024-03-14T15:40

в мире

москва

варшава

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_0:125:3128:1885_1920x0_80_0_0_e18e3307a77ffef0c194fa4373f97988.jpg

ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Польская прокуратура возбудила дело о шпионаже в связи с задержанием украинских журналистов, сообщает радиостанция RMF FM. Ранее издание "Район.in.ua" сообщило, что украинских журналистов, якобы заснявших доказательства торговых отношений Варшавы с Москвой, задержали и депортировали из Польши. "Следствие по делу о деятельности в интересах иностранной разведки было возбуждено районной прокуратурой города Бранево Варминско-Мазурского воеводства в связи с задержанием четырех украинских журналистов". – говорится в сообщении. По данным радиостанции, украинцы фотографировали железнодорожные объекты вблизи польско-российской границы. "Они объяснили, что готовили материал о ввозе российского зерна и энергетического сырья в Польшу", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, ранее задержанных украинских журналистов отпустили, "а они отвечали в качестве свидетелей". "Прокуратура сообщает, что на данном этапе разбирательства не было оснований выдвигать им обвинения в шпионаже. Однако расследование продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932831922.html

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

москва

варшава

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, варшава, польша