https://ria.ru/20240314/shpionazh-1932981032.html
Польша завела дело о шпионаже после задержания журналистов с Украины
Польша завела дело о шпионаже после задержания журналистов с Украины - РИА Новости, 14.03.2024
Польша завела дело о шпионаже после задержания журналистов с Украины
Польская прокуратура возбудила дело о шпионаже в связи с задержанием украинских журналистов, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:40
2024-03-14T15:40
2024-03-14T15:40
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ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Польская прокуратура возбудила дело о шпионаже в связи с задержанием украинских журналистов, сообщает радиостанция RMF FM. Ранее издание "Район.in.ua" сообщило, что украинских журналистов, якобы заснявших доказательства торговых отношений Варшавы с Москвой, задержали и депортировали из Польши. "Следствие по делу о деятельности в интересах иностранной разведки было возбуждено районной прокуратурой города Бранево Варминско-Мазурского воеводства в связи с задержанием четырех украинских журналистов". – говорится в сообщении. По данным радиостанции, украинцы фотографировали железнодорожные объекты вблизи польско-российской границы. "Они объяснили, что готовили материал о ввозе российского зерна и энергетического сырья в Польшу", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, ранее задержанных украинских журналистов отпустили, "а они отвечали в качестве свидетелей". "Прокуратура сообщает, что на данном этапе разбирательства не было оснований выдвигать им обвинения в шпионаже. Однако расследование продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932831922.html
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в мире, москва, варшава, польша
В мире, Москва, Варшава, Польша
Польша завела дело о шпионаже после задержания журналистов с Украины
Прокуратура Польши завела дело о шпионаже после задержания журналистов с Украины
ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости.
Польская прокуратура возбудила дело о шпионаже в связи с задержанием украинских журналистов, сообщает радиостанция RMF FM
.
Ранее издание "Район.in.ua" сообщило, что украинских журналистов, якобы заснявших доказательства торговых отношений Варшавы
с Москвой
, задержали и депортировали из Польши
.
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"Следствие по делу о деятельности в интересах иностранной разведки было возбуждено районной прокуратурой города Бранево Варминско-Мазурского воеводства в связи с задержанием четырех украинских журналистов". – говорится в сообщении.
По данным радиостанции, украинцы фотографировали железнодорожные объекты вблизи польско-российской границы. "Они объяснили, что готовили материал о ввозе российского зерна и энергетического сырья в Польшу", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, ранее задержанных украинских журналистов отпустили, "а они отвечали в качестве свидетелей".
"Прокуратура сообщает, что на данном этапе разбирательства не было оснований выдвигать им обвинения в шпионаже. Однако расследование продолжается", - говорится в сообщении.
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