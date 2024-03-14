https://ria.ru/20240314/rassledovanie-1933053807.html

Полянский раскритиковал европейские расследования по "Северному потоку"

Полянский раскритиковал европейские расследования по "Северному потоку" - РИА Новости, 14.03.2024

Полянский раскритиковал европейские расследования по "Северному потоку"

Расследования Дании, Швеции и ФРГ, касающиеся диверсии на "Северном потоке", были абсолютно нетранспарентными для России, заявил журналистам первый зампостпреда РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T20:20

2024-03-14T20:20

2024-03-14T20:43

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швеция

оон

северный поток

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ООН, 14 мар - РИА Новости. Расследования Дании, Швеции и ФРГ, касающиеся диверсии на "Северном потоке", были абсолютно нетранспарентными для России, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Расследования Дании, Швеции и Германии проводились и не принесли каких-либо результатов. Там не было транспарентности для России. Они отвергли все попытки установить двустороннее сотрудничество со стороны России", - сказал Полянский.

https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html

россия

дания

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в мире, россия, дания, швеция, оон, северный поток