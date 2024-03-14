https://ria.ru/20240314/rassledovanie-1933053807.html
Полянский раскритиковал европейские расследования по "Северному потоку"
Полянский раскритиковал европейские расследования по "Северному потоку" - РИА Новости, 14.03.2024
Полянский раскритиковал европейские расследования по "Северному потоку"
Расследования Дании, Швеции и ФРГ, касающиеся диверсии на "Северном потоке", были абсолютно нетранспарентными для России, заявил журналистам первый зампостпреда РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T20:20
2024-03-14T20:20
2024-03-14T20:43
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ООН, 14 мар - РИА Новости. Расследования Дании, Швеции и ФРГ, касающиеся диверсии на "Северном потоке", были абсолютно нетранспарентными для России, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Расследования Дании, Швеции и Германии проводились и не принесли каких-либо результатов. Там не было транспарентности для России. Они отвергли все попытки установить двустороннее сотрудничество со стороны России", - сказал Полянский.
https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html
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в мире, россия, дания, швеция, оон, северный поток
В мире, Россия, Дания, Швеция, ООН, Северный поток
Полянский раскритиковал европейские расследования по "Северному потоку"
Полянский раскритиковал расследования Дании, Швеции и ФРГ по "Северному потоку"