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Полянский раскритиковал европейские расследования по "Северному потоку" - РИА Новости, 14.03.2024
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20:20 14.03.2024 (обновлено: 20:43 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/rassledovanie-1933053807.html
Полянский раскритиковал европейские расследования по "Северному потоку"
Полянский раскритиковал европейские расследования по "Северному потоку" - РИА Новости, 14.03.2024
Полянский раскритиковал европейские расследования по "Северному потоку"
Расследования Дании, Швеции и ФРГ, касающиеся диверсии на "Северном потоке", были абсолютно нетранспарентными для России, заявил журналистам первый зампостпреда РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T20:20
2024-03-14T20:43
в мире
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дания
швеция
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северный поток
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ООН, 14 мар - РИА Новости. Расследования Дании, Швеции и ФРГ, касающиеся диверсии на "Северном потоке", были абсолютно нетранспарентными для России, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Расследования Дании, Швеции и Германии проводились и не принесли каких-либо результатов. Там не было транспарентности для России. Они отвергли все попытки установить двустороннее сотрудничество со стороны России", - сказал Полянский.
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в мире, россия, дания, швеция, оон, северный поток
В мире, Россия, Дания, Швеция, ООН, Северный поток
Полянский раскритиковал европейские расследования по "Северному потоку"

Полянский раскритиковал расследования Дании, Швеции и ФРГ по "Северному потоку"

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 мар - РИА Новости. Расследования Дании, Швеции и ФРГ, касающиеся диверсии на "Северном потоке", были абсолютно нетранспарентными для России, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Расследования Дании, Швеции и Германии проводились и не принесли каких-либо результатов. Там не было транспарентности для России. Они отвергли все попытки установить двустороннее сотрудничество со стороны России", - сказал Полянский.
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