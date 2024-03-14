https://ria.ru/20240314/produkty-1932875840.html

Члены РДК* хотели отправить отравленные продукты добровольцам "Эспаньолы"

Члены РДК* хотели отправить отравленные продукты добровольцам "Эспаньолы" - РИА Новости, 14.03.2024

Члены РДК* хотели отправить отравленные продукты добровольцам "Эспаньолы"

Члены запрещенного "Русского добровольческого корпуса" (РДК)* планировали отправить отравленные продукты в виде гуманитарной помощи добровольцам "Эспаньолы",... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:21

2024-03-14T10:21

2024-03-14T10:40

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Члены запрещенного "Русского добровольческого корпуса" (РДК)* планировали отправить отравленные продукты в виде гуманитарной помощи добровольцам "Эспаньолы", двое задержанных признали свою причастность, следует из материалов дела, опубликованных объединенной пресс-службой судов Петербурга.Ранее ФСБ объявила о задержании в Петербурге членов законспирированной ячейки РДК*, которые планировали устроить теракты на объектах критически важной инфраструктуры, а также с помощью высокотоксичного вещества отравить пищевые продукты, доставляемые в качестве гуманитарной помощи в зону СВО. Дзержинский райсуд Петербурга арестовал троих фигурантов, сообщила пресс-служба судов."С января 2024 года по 16 февраля 2024 года один из фигурантов совместно с неустановленным лицом по указанию представителей террористической организации "РДК"* осуществлял разведку объектов на территории Санкт-Петербурга, в том числе пункта сбора гуманитарной помощи для добровольческого подразделения "Эспаньола", участвующего в СВО, а также автотранспорта, используемого для перевозки гуманитарного груза в пункты временной дислокации указанного подразделения", - сообщает пресс-служба.По данным следствия, 16 февраля фигуранты приобрели GPS-трекер с функцией аудиозаписи и разместили его в тайнике на территории возле Храма Сретения Господня, чтобы затем подбросить трекер в автотранспорт, используемый "для перевозки гуманитарного груза в пункт временного размещения добровольческого подразделения "Эспаньола", расположенного в Мариуполе".Как следует из материалов дела, с 7 по 27 февраля один из соучастников получил неустановленное ядовитое вещество в мешке весом около 20 килограммов и доставил его для хранения в поселок Янино-1 Ленобласти. Этот яд "фигуранты должны были смешать с продуктами питания и отправить в виде гуманитарной помощи добровольцам, принимающим участие в СВО" в составе "Эспаньолы", говорится в сообщении.В пресс-службе судов добавили, что 28 февраля фигуранты были задержаны. "Двое признали причастность, дали показания. Один причастность отрицает, показания не дает, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ", - уточняется в релизе.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия