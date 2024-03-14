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"Хватит ли железа?": Захарова высмеяла заявление премьера Латвии - РИА Новости, 14.03.2024
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10:57 14.03.2024 (обновлено: 11:11 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/pribaltika-1932887122.html
"Хватит ли железа?": Захарова высмеяла заявление премьера Латвии
"Хватит ли железа?": Захарова высмеяла заявление премьера Латвии - РИА Новости, 14.03.2024
"Хватит ли железа?": Захарова высмеяла заявление премьера Латвии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова латвийского премьера о создании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:57
2024-03-14T11:11
латвия
россия
в мире
мария захарова
прибалтика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова латвийского премьера о создании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой.Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой будет создан "железный занавес"."Железа хватит? Или у России будут покупать?", - задалась вопросом Захарова, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывания Силини.
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латвия, россия, в мире, мария захарова, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Латвия, Россия, В мире, Мария Захарова, Прибалтика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
"Хватит ли железа?": Захарова высмеяла заявление премьера Латвии

Захарова: Прибалтике может не хватить железа, чтобы построить занавес с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова латвийского премьера о создании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой будет создан "железный занавес".
"Железа хватит? Или у России будут покупать?", - задалась вопросом Захарова, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывания Силини.
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ЛатвияРоссияВ миреМария ЗахароваПрибалтикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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