https://ria.ru/20240314/pribaltika-1932887122.html
"Хватит ли железа?": Захарова высмеяла заявление премьера Латвии
"Хватит ли железа?": Захарова высмеяла заявление премьера Латвии - РИА Новости, 14.03.2024
"Хватит ли железа?": Захарова высмеяла заявление премьера Латвии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова латвийского премьера о создании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:57
2024-03-14T10:57
2024-03-14T11:11
латвия
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мария захарова
прибалтика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова латвийского премьера о создании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой.Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой будет создан "железный занавес"."Железа хватит? Или у России будут покупать?", - задалась вопросом Захарова, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывания Силини.
https://ria.ru/20231225/riga-1917841241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, россия, в мире, мария захарова, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Латвия, Россия, В мире, Мария Захарова, Прибалтика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
"Хватит ли железа?": Захарова высмеяла заявление премьера Латвии
Захарова: Прибалтике может не хватить железа, чтобы построить занавес с Россией
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова латвийского премьера о создании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой будет создан "железный занавес".
"Железа хватит? Или у России будут покупать?", - задалась вопросом Захарова, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывания Силини.
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