https://ria.ru/20240314/pribaltika-1932887122.html

"Хватит ли железа?": Захарова высмеяла заявление премьера Латвии

"Хватит ли железа?": Захарова высмеяла заявление премьера Латвии - РИА Новости, 14.03.2024

"Хватит ли железа?": Захарова высмеяла заявление премьера Латвии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова латвийского премьера о создании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:57

2024-03-14T10:57

2024-03-14T11:11

латвия

россия

в мире

мария захарова

прибалтика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова латвийского премьера о создании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой.Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой будет создан "железный занавес"."Железа хватит? Или у России будут покупать?", - задалась вопросом Захарова, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывания Силини.

https://ria.ru/20231225/riga-1917841241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

латвия, россия, в мире, мария захарова, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)