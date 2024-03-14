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Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах

Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 14.03.2024

Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах

в центре Ярославля загорелась кровля многоквартирного дома на проспекте Ленина. Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составила 400 квадратных... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:24

2024-03-14T14:24

2024-03-14T14:24

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казань

ярославль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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202414 марта в центре Ярославля загорелась кровля многоквартирного дома на проспекте Ленина. Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составила 400 квадратных метров, затем она увеличилась до тысячи "квадратов". По информации ГУМЧС по Ярославской области, в доме пять этажей, на первом - коммерческие организации, также в здании расположена прокуратура Ленинского района Ярославля. Это "сталинка", введена в эксплуатацию в 1941 году. 13 февраля в Анапе в 11-этажном доме на улице Объездная, 9 загорелась мансарда, огонь охватил на пике тысячу квадратных метров. По данным МЧС РФ, были эвакуированы 440 человек, из них 112 детей, один человек пострадал. В результате пожара мансарда рухнула на всей площади, были повреждены 36 квартир из 196. 13 февраля в деревне Галаево Курганской области загорелся частный жилой дом, огонь охватил веранду и кровлю. В результате пожара погибла семья из пяти человек: двое взрослых и три ребенка. Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования. В ночь на 9 февраля в Москве загорелась кровля в шестиэтажном доме у станции метро "Аэропорт". Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров. Были эвакуированы более 400 человек. ЧП ликвидировали более 130 человек и 41 единица техники, а также два вертолета Ка-32. В качестве приоритетной версии пожара в жилом доме на севере Москвы следствие рассматривает нарушение работы системы антиобледенительного обогрева крыши и водостоков. 2023В ночь на 29 ноября в поселке Высокий Курганинского района Краснодарского края загорелся частный дом на площади 72 квадратных метра. В доме проживали супруги и их малолетние дети в возрасте от 2 до 11 лет. После ликвидации возгорания в доме были обнаружены тела шестерых погибших. 17 октября в селе Приречное в Зольском районе Кабардино-Балкарии загорелись крыши трех частных домов и хозяйственных пристроек на площади одна тысяча квадратных метров. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работали 35 человек и восемь единиц техники. 7 октября в селе Слизнево Арзамасского района Нижегородской области в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли 30-летняя женщина, 36-летний мужчина и их трое детей в возрасте полутора, четырех и 11 лет. По данным следственного управление СК РФ по Нижегородской области, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. 15 июля в Омске произошел пожар на крыше пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 1125 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 60 человек, еще трое были спасены. По данным ГУМЧС по Омской области, к тушению пожара от МЧС России привлекались 73 человека и 20 единиц техники. Также работало 11 звеньев газодымозащитной службы. По информации от спасателей пожар произошел из-за неисправной проводки. 27 июня в Омске загорелась крыша пятиэтажного жилого дома на площади около 1,8 тысячи квадратных метров. По данным пресс-службы МЧС России, из здания самостоятельно эвакуировались 43 человека, еще 27 спасены пожарно-спасательными подразделениями, из них восемь детей. Пострадавших нет. Борьбу с огнем вели 59 человек и 14 единиц техники. 21 июня в селе Черкутино Владимирской области произошел пожар в многоквартирном доме. По данным ГУМЧС по региону, из дома был эвакуирован 51 человек, в том числе девять детей. Огонь был локализован на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Пострадавших не было.18 июня в деревне Саитово Тукаевского района Татарстана загорелся частный жилой дом. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате пожара погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2016-2019 годов рождения. По данным правоохранительных органов, в доме проживали восемь человек (из них четверо детей). Семья была неблагополучной. Мать детей успела выйти из горящего дома.14 июня в центре Казани загорелась кровля жилого дома по улице Чехова, 8/2. Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров, из дома эвакуированы 132 человека. Информации о погибших и пострадавших нет. По информации мэрии Казани, в доме 66 квартир, в которых проживают 142 человека.21 мая в Арамиле (Свердловская область) произошло возгорание хозяйственных построек, затем огонь перешел на многоквартирный жилой дом барачного типа. Уточнялось, что быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них семеро детей. Информации о пострадавших не поступало.26 апреля в Тюмени загорелась кровля жилого дома на улице Воровского, 21. Из горящего здания эвакуировали 38 человек. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. Огонь был локализован на площади 960 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 109 человек и свыше 30 единиц техники.22 марта в историческом центре Самары загорелось здание доходного дома Челышева. Огонь вспыхнул на площади 180 квадратных метров. Позднее в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара возросла до 1,4 тысячи квадратных метров. 23 марта в 2.13 мск пожар был локализован на этой же площади. В 6.24 мск пожар полностью ликвидирован. По информации прокуратуры Самарской области, доходный дом купца Челышева был построен в 1899 году и является памятником культурного наследия федерального значения.21 февраля в Москве на Международной улице загорелось здание, где располагается отель и бывшее общежитие, переделанное под обычный жилой фонд. В результате пожара погибли семь человек, в том числе двое детей. Пострадали 11 человек. Представитель экстренных служб столицы рассказал, что очаг пожара находился в квартире №60 на пятом этаже 16-этажного здания. Всего сгорели шесть квартир.17 февраля в поселке Мамоны под Иркутском утром загорелся двухквартирный жилой дом. К моменту прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. После ликвидации открытого горения в доме были обнаружены пять погибших – трое мужчин и две женщины.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, россия, казань, ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар